Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Reviven video donde Pedro Sola pedía CORTAR LAS CUERDAS vocales a los perros

El presentador de televisión ahora enfrenta una ola de críticas por sus declaraciones de 2022.

Julio 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Pedro-Sola.jpg

Pedro Sola emitió otras declaraciones en 2022 contra los perros.

YouTube

“Y así como las esterilizan, que les corten la cuerda vocal”.

Lejos está de terminarse la ola de críticas para el conductor Pedro Sola, pues ahora se suman sus dichos de 2022. Y es que usuarios revivieron un video en el que el presentador de televisión emitió incendiarias declaraciones.

En el clip, se observa a Sola junto a Daniel Bisogno y Line tPuente, discutiendo sobre los perros en espacios públicos, especialmente en restaurantes.

Bisogno entonces le dice a Linet Puente: “Pero imagínate que te esté ladrando y comiéndote tu enchilada”, a lo que ella responde que los suyos sí ladran y que cuando los llevaba a esos establecimientos terminaban llorando, por eso casi no los sacaba.

TE RECOMENDAMOS: Pedro Sola ofrece disculpas tras comentario vs. perros: “Siento una vergüenza horrible por lo que provoqué”

@parisciento

No pues comentarios muy fuera de lugar hermanas… #pedrosola #ventaneando #PedritoSola #perros #patichapoy

♬ sonido original - parisciento

Es entonces cuando Pedro Sola lanza su polémica declaración: “Pues mándales cortar las cuerdas vocales”, y la extiende: “y así como las esterilizan, que les corten la cuerda vocal”.

Tras las palabras de Pedro, Linet suelta un “¡Dios mío!”, seguido de una risa nerviosa, a lo que después aclara “él lo dijo, que conste”.

Más noticias internacionales de impacto:
¡Crece la familia de Kylie Jenner!
Hollywood
Exchef de Kylie Jenner denuncia que por “intensa” carga de trabajo que le impuso tuvo un ABORT0 espontáneo
Esta es la tercera demanda laboral que enfrenta la socialité.
Junio 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hollywood
Ex de Christina Ricci la acusa de tener PROBLEMAS CON EL ALCOHOL; quiere más poder en la custodia de su hijo
Junio 26, 2026
Hollywood
Estrella de ‘Real Housewives of Beverly Hills’ tiene un TUMOR EN LA CARA que contrajo por vía s3xu4l
Junio 25, 2026
Hollywood
Exesposo de Sofía Vergara sufre AMPUTACIÓN de un órgano y revela “cascada de enfermedades autoinmunes”
Junio 25, 2026
Hollywood
Actor de ‘Superman’ y su esposa quedan ATRAPADOS en un incendio en su casa y mueren
Junio 22, 2026
Anne-Hathaway.jpg
Hollywood
Anne Hathaway, protagonista de ‘El diablo viste a la moda’, está embarazada a los 43 años de su TERCER HIJO
Junio 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Actriz-El-Aro.jpg
Hollywood
La niña de ‘El Aro’ muere por grave enfermedad que INFECTÓ su sangre
Junio 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Matthew-Perry.jpg
Hollywood
Condenan a 3 años 5 meses de prisión a exasistente de Matthew Perry de ‘Friends’ por INYECTARLE ketamina
Mayo 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Emme-Oskar-Muniz.jpg
Hollywood
Hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony cambia de Emme a Oskar; se identifica como CHICO TRANS
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

La coincidencia de sus declaraciones de 2022 y las de la semana pasada en las que expresó que le daban ganas de “aventar un trozo de carne envenenada” a los perros que pasean por establecimientos comerciales han amplificado el rechazo hacia el conductor de TV Azteca.

NO TE VAYAS SIN LEER: Famosos siguen sin aceptar las disculpas de Pedro Sola y usuarios logran suspender la cuenta de Pati Chapoy

Internautas que comparten el video aseguran que ya no son sólo palabras aisladas sino un patrón.

Pedro Sola perros
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
gala montes beba montes.jpg
Famosos
¿Gala Montes se peleó con su hermana, dejó a su novio y se está quedando sola? Esto se sabe
Julio 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
pedro sola eduardo españa.jpg
Famosos
Lalo España hace broma a costa de Pedrito Sola por su comentario contra los perros
Julio 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
yuri y luciamendez.jpg
Famosos
Lucía Méndez no quiere a Yuri desde el funeral de su madre hace 15 años y por fin revela la razón
Julio 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis masterchef desmayo (1).jpg
Famosos
Concursante de MasterChef lleva días cayéndose; ahora se desmayó en plena clase
Julio 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
aldo rendón.jpg
Famosos
Aldo Rendón, estilista de Belinda y amigo de Yolanda Andrade, cuarto confirmado de La Casa de los Famosos
Conocido como “el mejor estilista de México”, Rendón también es conocido por sus comentarios provocadores
Julio 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
pato merlin poncho de nigris.jpg
Famosos
Poncho de Nigris revela lo que le quería hacer al pato Merlín: “Ni que fuera un hijo”
El influencer y empresario dice que Merlín será imagen de Ring Royale
Julio 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
ale jaramillo.jpg
Famosos
Ganadora de reality show de TelevisaUnivision se disculpa por burlarse de la Selección Mexicana
Alejandra Jaramillo, sin embargo, asegura que no hizo algo malo: “Nunca hubo una ofensa a los mexicanos”
Julio 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Gil-Mora.jpg
Famosos
Gil Mora se gradúa DE LA PREPA luego de su destacada participación con la Selección Mexicana
El futbolista, de 17 años, busca continuar con sus estudios y continuar con su carrera en el deporte.
Julio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez