Reviven video donde Pedro Sola pedía CORTAR LAS CUERDAS vocales a los perros

“Y así como las esterilizan, que les corten la cuerda vocal”.

Lejos está de terminarse la ola de críticas para el conductor Pedro Sola, pues ahora se suman sus dichos de 2022. Y es que usuarios revivieron un video en el que el presentador de televisión emitió incendiarias declaraciones.

En el clip, se observa a Sola junto a Daniel Bisogno y Line tPuente, discutiendo sobre los perros en espacios públicos, especialmente en restaurantes.

Bisogno entonces le dice a Linet Puente: “Pero imagínate que te esté ladrando y comiéndote tu enchilada”, a lo que ella responde que los suyos sí ladran y que cuando los llevaba a esos establecimientos terminaban llorando, por eso casi no los sacaba.

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Es entonces cuando Pedro Sola lanza su polémica declaración: “Pues mándales cortar las cuerdas vocales”, y la extiende: “y así como las esterilizan, que les corten la cuerda vocal”.

Tras las palabras de Pedro, Linet suelta un “¡Dios mío!”, seguido de una risa nerviosa, a lo que después aclara “él lo dijo, que conste”.

La coincidencia de sus declaraciones de 2022 y las de la semana pasada en las que expresó que le daban ganas de “aventar un trozo de carne envenenada” a los perros que pasean por establecimientos comerciales han amplificado el rechazo hacia el conductor de TV Azteca.

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Internautas que comparten el video aseguran que ya no son sólo palabras aisladas sino un patrón.