Famosos siguen sin aceptar las disculpas de Pedro Sola y usuarios logran suspender la cuenta de Pati Chapoy

Luego de que Pedro Sola cometiera uno de los peores errores al decir que no tolera a los perros y que le daban ganas de aventarles “una carne envenenada”, miles de usuarios se le fueron encima. Entre tantos señalamientos, no se hicieron esperar los de famosos, quienes le reprocharon sus dichos y hasta grabaron clips junto a sus mascotas para hablarle de lo que significa tener un animal de compañía y donde lejos queda desearles el mal.

El conductor se arrepintió, se disculpó y aseguró que sentía un vergüenza horrible por lo que provocó, sin embargo, las redes seguían ‘funandolo’, al tiempo que exigieron a la titular de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy, que tomara responsabilidad, pues ante los dichos de ‘Pedrito’, ella reía y asentía.

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En tanto, las redes se llenaron de reproches por parte de la farándula.

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Hasta el momento, Pati Chapoy no ha salido a disculparse y aceptar parte de su responsabilidad, sin embargo y mientras recapacita, los cibernautas ya lograron que su cuenta de X fuera suspendida.