Lalo España hace broma a costa de Pedrito Sola por su comentario contra los perros

La disculpa pública de Pedro Sola por sus comentarios desacertados en contra de los perros no han sido aceptados.

El conductor de “Ventaneando” hizo comentarios que alentaban la violencia contra los perros y que provocaron incluso un comentario de parte del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.

Pedrito entonces leyó en vivo un texto para disculparse y prometió “educarse” para no volver a cometer ese error.

Sin embargo, la funa sigue y las organizaciones así como animalistas independientes se han dedicado a publicar mensajes para exigir una mayor sanción.

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El sketche de Lalo España contra Pedro Sola

Pero otros como Lalo España han optado por ejercer su crítica de otra manera.

El comediante y protagonista de “Vecinos” hizo un video con su perrita Marimba.

En tono confesional, como si estuviera orando, Lalo España dice:

“Ay mi Marimba hermosa, consérvamela mucho tiempo San Pedro... ay no, ese no, mejor San Ignacio, San Jorge, cualquiera otro menos San Pedro”.

Hasta ahora, Pedro Sola únicamente ha hecho el pronunciamiento de disculpa en las redes de “Ventaneando"; su perfil personal permanece sin tocar el tema.