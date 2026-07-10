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Poncho de Nigris revela lo que le quería hacer al pato Merlín: “Ni que fuera un hijo”

El influencer y empresario dice que Merlín será imagen de Ring Royale

Julio 09, 2026 • 
Alejandro Flores
pato merlin poncho de nigris.jpg

El Pato Merlín conoció a Poncho

Instagram

Poncho de Nigris no está de acuerdo con quienes piensan que el Pato Merlín merece ser tratado como parte de la familia.

El influencer y empresario comenzó hace un mes una cruzada para hacer tratos con Merlín y su familia.
Primero ofreció comprarlo para convertirlo en mascota de sus empresas pero ante la negativa de la familia, entonces decidió solamente “contratarlo” como una especie de “influencer” para hacer publicidad a su negocio de postres.
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¿Qué hizo el pato Merlín con Poncho de Nigris?

El Pato Merlín se hizo viral de manera orgánica cuando comenzó a aparecer en eventos relacionados con la selección mexicana, incluyendo los festejos por sus triunfos.
El carisma del animal aumentó no sólo porque siempre portaba una playera del equipo mexicano, sino porque obedece a su dueño, Cristian, un niño de 14 años.

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Merlín fue invitado a programas de televisión, a eventos deportivos, actos sociales e incluso actos políticos como La Mañanera.
Poncho entonces decidió pagarle a la familia 200 mil pesos a cambio de que estuviera en su negocio de postres.

“Fue un ganar, ganar”, dijo Poncho en relación a que él obtuvo publicidad y la familia su pago.

El plan frustrado de Poncho de Nigris con el pato Merlín

Ahora, una semana después del evento, Poncho revela lo que hubiera hecho con el pato en caso de que se lo hubieran vendido.

“La familia no lo quiso vender porque es que la gente critica mucho que ´¿cómo venden un integrante de la familia?’”.

En ese punto, el creador de contenido no está de acuerdo con esa visión, ya que incluso a él también lo criticaron por la oferta que hizo.

“A mí me decían: a ver, vende a tu hijo. No, es un pato, no es un hijo... peor bueno a lo mejor hay gente que cree que es un humano”.

Y reveló que el plan que él tenía para el pato se lo platicó también a la familia de Merlín como una especie de consejo gratis:

“Ese pato si llega a fallecer en un momento lo tienen que disecar con la camisa de México y ponerlo en un sport bar. Y cualquier empresario te lo compra. No se rían: hay taxidermistas de pluma muy buenos que te lo dejan igualito”.

De acuerdo con Poncho, Merlín disecado con la playera de México sería un negocio de 1 millón o 2 millones de dólares.

Poncho de Nigris Pato Merlín
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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