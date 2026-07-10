Detienen AL CUÑADO de Inés Gómez Mont, Alejandro Mario ’N’ en Cancún

Las autoridades dieron a conocer que detuvieron a Alejandro Mario ’N’, hermano de Victoriano Manuel ’N’, esposo de Inés Gómez Mont, quien está acusado de diversos delitos.

Según el Registro Nacional de Detenciones, el abogado fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial a las 21:26 horas del jueves 9 de julio en la zona hotelera del Bulevar Kukulcán de la zona hotelera de Cancún.

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Alejandro Mario ’N’ también es abogado y forma parte del despacho Álvarez Puga y Asociados.

🔴Alejandro Mario ‘N’, hermano del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, fue detenido en Cancún, Quintana Roo.



De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, fue arrestado la noche del 9 de julio. pic.twitter.com/kZKKmfSmNL — Azucena Uresti (@azucenau) July 10, 2026

El cuñado de Inés es señalado de participar en una red de empresas fantasma que fueron parte para triangular más de dos mil 950 millones de pesos provenientes de dos contratos con el Gobierno federal.

El detenido quedó a disposición de un Juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur en la Ciudad de México y al momento de la consulta se encontraba en traslado.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención ni los delitos que se le imputan.