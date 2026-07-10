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Aldo Rendón, estilista de Belinda y amigo de Yolanda Andrade, cuarto confirmado de La Casa de los Famosos

Conocido como “el mejor estilista de México”, Rendón también es conocido por sus comentarios provocadores

Julio 09, 2026 • 
Alejandro Flores
aldo rendón.jpg

Aldo Rendón

Instagram

Es conocido como en redes sociales como “el Mejor estilista de México”.

Su trabajo incluye haber vestido lo mismo a Belinda que a Galilea Montijo, en una lista en la que también está Paris Hilton y Montserrat Oliver. Y ahora suma a su biografía ser el cuarto habitante de La Casa de los Famosos México 2026.
Su historia de vida, sin embargo, tiene su lado lacrimógeno, marcado por el rechazo y las escasez de dinero. Aldo Rendón cuenta que al llegar a la Ciudad de México, llegó “sin dinero pero rica”. Se refiere con eso a que el lugar donde vivió fue el departamento de Polanco que compartió con la hermana de Yolanda Andrade.
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Esa relación con Marilé Andrade terminó en pleito pero mientras duró, le sirvió para forjar amistad y relación de trabajo con Yolanda y Montserrat Oliver, que entonces eran pareja y vivían en ese mismo edificio.

“Hay que saber reconocer a quien te ayudó y confió en ti y Montserrat fue esa persona”, le dijo Rendón a Yordi Rosado en su canal de Youtube.

Aldo Rendón está convertido en una autoridad en el mundo del estilismo por sus conocimientos en la construcción de imagen pública de muchos famosos. Y todo eso lo logró si haber estudiado nada de moda ya que él en realidad es licenciado en publicidad.
Junto con Ernesto Laguardia, Karina Torres y Ximena Herrera, Aldo se suma a la cuarta edición del reality show de TelevisaUnivision.

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Aldo Rendón en sus propias palabras

En lo que va de este 2026, Aldo Rendón ha ganado presencia y popularidad en redes sociales y medios tradicionales a través de una intensa actividad en podcast, canales de youtube y eventos sociales en los que ha dado entrevistas para mostrar su personalidad, explicar sus declaraciones explosivas y contar su vida.

“La pobreza a veces me conmueve”, le dijo por ejemplo a Ricardo Pérez en La Cotorrisa, podcast en el que estuvo hace dos meses.

“Bloqueo a todos”, le confesó a Yordi Rosado, a quien también le platicó que la relación con su padre fue tan complejo y difícil que se sintió aliviado el día que se fue.

Incluso fue al podcast de Patricia Armendariz, en el que habló con más seriedad sobre su propuesta estética.

“Un error que cometen los diseñadores mexicanos es que siempre quieren meter el águila en sus diseños, el nopal, la catrina. No tiene por qué parecer la lotería”.

Durante las semanas recientes, Aldo Rendón ha sido viral por sus videos en redes sociales gritando “gul” en los partidos de la selección mexicana.

La Casa de los Famosos México Aldo Rendón
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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