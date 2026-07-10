Karely Ruiz exhibe a albañil que LE “ROBÓ” 200 mil pesos por un trabajo que nunca concluyó

“Es de Monterrey, un albañil que le pagamos por un trabajo más de 200,000 y se desapareció, recompensa por quien sepa de él”.

La creadora de contenido Karely Ruiz denunció públicamente que fue víctima de un aparente fraude luego de asegurar que un albañil al que contrató desapareció tras recibir un pago de más de 200 mil pesos.

A través de sus redes sociales, la modelo compartió la fotografía del trabajador llamado Marco A. Ruiz, y solicitó la ayuda de sus seguidores para localizarlo, pues asegura que dejó inconclusa la obra.

“Chicos, ¿alguien conoce a este señor? Es de Monterrey, un albañil que le pagamos por un trabajo más de 200,000 y se desapareció, recompensa por quien sepa de él. Se llama Marco A. Ruiz, la verdad ya estoy cansada de la gente que roba. Por favor ayúdenme a compartir y dar con él”.

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Junto al mensaje publico una fotografía del albañil para que alguien pueda aportar información sobre su paradero.

Poco después de su publicación, Karely volvió a pronunciarse sobre lo ocurrido y reconoció sentirse decepcionada por haber confiado en la persona que contrató.

Ruiz afirmó que, aunque muchas personas suelen responsabilizar a las víctimas en este tipo de casos, considera que el problema radica en quienes se aprovechan de la confianza de los demás.

"¿Por qué me juzgan por confiar en las personas? Como siempre la gente culpando a la ‘víctima’, no es el dinero, es la acción y tanta gente que sí es honesta y necesita el trabajo. Hay gente como esa se aprovecha. No es la primera vez que me pasa y no me culpo, la neta confío mucho en las personas, malamente, pero ya”.

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Hasta el momento, la creadora de contenido no ha dado a conocer si presentó una denuncia ante las autoridades por el robo.