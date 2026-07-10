Cinco provocadoras frases de Aldo Rendón sobre La Casa de los Famosos México

Aldo Rendón es el cuarto habitante confirmado de La Casa de los Famosos 2026.

El estilista de Galilea Montijo, Kenia Os, Thalía y un montón de otras figuras del espectáculo mexicano es conocido por su carácter irreverente.

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En cuanto fue anunciado, Aldo comenzó a soltar sus acostumbradas frases lapidarias que dejan en el aire la sensación de que un huracán ha pasado por ahí.

Te presentamos a continuación las cinco frases con las que se presentó en La Casa de los Famosos México 2026.

“Si meten gente tonta los voy a intimidar”. Aldo Rendón en realidad utilizó una grosería, como es su costumbre pero el sentido de su frase es que, asegura, nunca ha establecido relaciones de amistad con personas que no le interesan. “Los que he visto que van a meter hasta ahorita, están bien”.

“Yo nunca he ido al nutriólogo y por eso no adelgazo”. Aldo Rendón dice que no le gustan las contradicciones y que jamás le hará caso dentro de La Casa de los Famosos a un estratega. “Luego esos que se la pasan estrategias nunca ganan.

“No me gusta que me digan qué hacer”. Aldo asegura que dentro de La Casa va a desarrollar su personalidad tal y como lo conocen. “Yo voy a ser todo, menos lo que ustedes quieren”

“Si llego a la final y no gano, escupo al segundo lugar”. El estilista dice que una vez que haya llegado a la semana 10, es mejor que gane porque de lo contrario le va a dar mucho coraje. “Y si no voy a ganar, mejor sáquenme desde la primera semana o la cuatro”