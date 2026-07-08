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Pedro Sola ofrece disculpas tras comentario vs. perros: “Siento una vergüenza horrible por lo que provoqué”

“Lo siento mucho”, dijo el economista en “Ventaneando”.

Julio 08, 2026 • 
MrPepe Rivero
Pedro Sola. Foto: Archivo

Pedro Sola dio la cara tras la controversia provocada por sus comentarios, sobre envenenar a perros porque tiene que convivir con ellos en espacios públicos. En “Ventaneando” ofreció disculpas al público y aseguró que se lleva la lección bien aprendida.

“Cometí un error al expresar cosas que a final de cuentas no siento. Reconozco que los tiempos han cambiado, y que las mascotas ocupan un lugar importante en las familias. Tal vez antes no, no me di cuenta, porque nunca tuve”.

Pedro Sola dijo que las mascotas “necesitan inclusión. Hasta el día de ayer no había sido consciente de eso, hubo una falta de empatía de mi parte. Prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares.

De frente a la cámara, Pedro Sola se dirigió al público: “Decirles que lo siento mucho, lo que dije, obviamente soy incapaz de matar a una mosca.

A veces dices cosas sin pesar, en un medio tan importante como este, en mi programa que tengo 30 años sentado aquí. Jamás le he hecho daño a nadie y mucho menos a una mascota.

“Lo siento de verdad, desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible por lo que pasó y lo que provoqué”

“Les ruego a todos que disculpen... También es la edad y la época que yo viví, a uno se le olvida que es diferente. Aprendí algo de una manera muy dura para mí, y les aseguro que todo va a cambiar en mi mentalidad y actitud”, comentó Pedro Sola.

Pati Chapoy, por su parte, añadió una reflexión: “Fue muy importante ver no nada más en este momento con tu comentario, sino lo que vivimos con esa euforia, con esa rabia, que ustedes a través de internet la están vertiendo, ¿por qué no la usamos para que los niños con cáncer tengan medicamentos? ¿Por qué no lo usamos en apoyo a madres buscadoras que no tienen atención por parte del gobierno? Toda esa energía por un país bueno y mejor...”.

En tanto, Ricardo Salinas Pliego calificó de “lamentables” las declaraciones de Pedro Sola.

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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