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Médico dona un riñón a su esposa, se separaron y la demandó para que SE LO DEVOLVIERA

Una gran polémica se generó por el caso de una pareja que se peleó por un riñón.

Julio 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Richard Batista le pidió a su esposa Dominic Barbara que le devolviera el riñón que le donó.

Getty Images

“Es ilegal intercambiar un órgano por algo de valor”.

Un insólito caso ha generado debate por una inusual petición. Y es que Richard Batista, cirujano de profesión, le donó un riñón a su esposa Dominic Barbara en 2001, cuando ella necesitaba un trasplante. La pareja se había casado en 1990.

Según Batista, tras la enfermedad de su esposa comenzaron los problemas matrimoniales. El médico dijo que su prioridad era salvarle la vida y que esperaba que eso mejorara la relación.

Luego de un tiempo, Barbara se recuperó del trasplante, sin embargo en 2005 solicitó el divorcio.

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El marido destapó que su esposa habría iniciado una relación con su fisioterapeuta y ante los hechos, reclamó que le regresara el riñón o que le diera una compensación económica de 1,5 millones de dólares como parte del acuerdo de divorcio.

Barbara, por su parte, negó cualquier aventura y hasta el fisioterapeuta declaró ante las autoridades que sólo eran amigos y calificó al médico como “un autentico monstruo”, al hacer alusión a supuestos episodios de violencia.

Batista sostuvo que la relación extramarital dañó su vida y afirmó que “la aventura amorosa de mi mujer me dejó un agujero en el corazón que aún perdura”.

En tanto, la Corte Suprema del Condado de Nassau rechazó la solicitud del médico. El fallo consideró que el riñón donado “no era un elemento de propiedad a valorar en la demanda de divorcio”.

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Un especialista de la Universidad de Georgetown explicó que “es ilegal intercambiar un órgano por algo de valor” y agregó “ahora es su riñón y extirparlo significaría que tendría que someterse a diálisis o la mataría”.

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El caso cobró relevancia de nueva cuenta, pues si hizo viral en redes sociales.

trasplante de riñón divorcio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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