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¿Gala Montes se peleó con su hermana, dejó a su novio y se está quedando sola? Esto se sabe

La actriz está en medio de la polémica por sus relaciones personales y profesionales

Julio 09, 2026 • 
Alejandro Flores
gala montes beba montes.jpg

Gala y Beba Montes

Instagram

Asegura Ana María Alvarado que en el entorno de Gala Montes hay muchas versiones de lo que está pasando y que todas apuntan a que la actriz está perdiendo el control sobre varias cosas que suceden en su vida.

El más evidente es, sin duda, el distanciamiento con su hermana Beba Montes. Ambas han sido siempre muy unidas y se han apoyado tanto profesional como personalmente.
Esa relación, sin embargo, tiene un bache que ha provocado que ambas hermanas sean funadas en redes sociales.
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Las respuestas de Beba y Gala Montes a la funa

Beba ha decidido responder con un video de broma en el que aparece jugando con su perro Bruno; y otro en el que está despreocupada haciendo un cambio de look.

Por su parte, Gala Montes publicó la captura del mensaje de un fan que le escribió que la estaba defendiendo de la funa.
“No esperaba menos”, escribió Gala.

Ana María Alvarado, sin embargo, asegura que la realidad es que Gala sí atraviesa por un momento de crisis pues durante un viaje, Beba reclamó a Gala que se desentendió de su hija, la cual estaba a su cargo.

“La actitud de Gala no está siendo la mejor. No se está dando cuenta por qué se está quedando sola”.

Sobre Icho, su novio, todo indica que ya terminaron ya que la propia Gala se refirió a él como su ex.

Gala Montes
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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