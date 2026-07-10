¿Gala Montes se peleó con su hermana, dejó a su novio y se está quedando sola? Esto se sabe

Asegura Ana María Alvarado que en el entorno de Gala Montes hay muchas versiones de lo que está pasando y que todas apuntan a que la actriz está perdiendo el control sobre varias cosas que suceden en su vida.

El más evidente es, sin duda, el distanciamiento con su hermana Beba Montes. Ambas han sido siempre muy unidas y se han apoyado tanto profesional como personalmente.

Esa relación, sin embargo, tiene un bache que ha provocado que ambas hermanas sean funadas en redes sociales.

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Las respuestas de Beba y Gala Montes a la funa

Beba ha decidido responder con un video de broma en el que aparece jugando con su perro Bruno; y otro en el que está despreocupada haciendo un cambio de look.

Por su parte, Gala Montes publicó la captura del mensaje de un fan que le escribió que la estaba defendiendo de la funa.

“No esperaba menos”, escribió Gala.

Ana María Alvarado, sin embargo, asegura que la realidad es que Gala sí atraviesa por un momento de crisis pues durante un viaje, Beba reclamó a Gala que se desentendió de su hija, la cual estaba a su cargo.

“La actitud de Gala no está siendo la mejor. No se está dando cuenta por qué se está quedando sola”.

Sobre Icho, su novio, todo indica que ya terminaron ya que la propia Gala se refirió a él como su ex.

