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Gil Mora se gradúa DE LA PREPA luego de su destacada participación con la Selección Mexicana

El futbolista, de 17 años, busca continuar con sus estudios y continuar con su carrera en el deporte.

Julio 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘Morita’ se graduó de la prepa.

Getty Images

“Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía quedan muchos sueños por conquistar”.

La euforia por los resultados obtenidos por la Selección Mexicana continúan pese a su eliminación de la Gran Fiesta del Futbol, y como prueba están la reacciones al video que se hizo viral y que muestra la graduación de Gilberto Mora.

‘Gil’ o ‘Morita’ se volvió a hacer tendencia luego de aparecer en la ceremonia del Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, donde terminó la preparatoria.

En el clip, los asistentes al evento y usuarios en redes sociales aplaudieron la disposición del jugador para continuar con sus estudios a la par de su trabajo en la cancha.

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Entre las reacciones para el futbolista de Xolos de Tijuana destacó la de Guillermo Ochoa, quien aprovechó para felicitarlo.

“¡Felicidades, Morita! Me da mucho gusto verte cumplir otra meta más. Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía quedan muchos sueños por conquistar. Sigue aprendiendo, trabajando, disfrutando y siendo ese gran chavo que eres. El fútbol pasa muy rápido, pero las personas nunca olvidan a quien siempre fue buena persona”.

La publicación del portero incluyó otro mensaje:

“Muy orgulloso de ti y de todo lo que has logrado. Este es sólo el comienzo de todo lo que viene. Sigue trabajando y disfrutando cada paso del camino. Te admiro mucho. Don Memo”, les escribió.
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Finalmente, ‘Morita’ respondió el mensaje de Ochoa de forma breve, pero cargada de afecto. “Gracias, Don Memo. Te quiero”.

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La respuesta del joven futbolista volvió a despertar el cariño de los aficionados por la entrañable relación entre ambos.

Selección Mexicana Futbol
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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