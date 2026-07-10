Laura Zapata deberá VOLVER A VER a uno de sus secu3strad0res por insólita razón

“Acabo de recibir un citatorio porque él está pidiendo un amparo indirecto, me imagino para salir de la cárcel”.

Fue en 20002 cuando la actriz Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi fueron secuestradas. Ambas salían de un teatro en la Ciudad de México cuando fueron obligadas a subir a un vehículo que las trasladó hasta una casa de seguridad.

Aparentemente, los criminales estaban tras el dinero de Thalía, por ello raptaron a sus hermanas.

Este hecho provocó que las hermanas se distanciaran, pues Ernestina habría creído una teoría que apuntaba a que supuestamente Laura había planeado todo.

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A veinte años de lo ocurrido, el caso vuelve a cobrar relevancia y es que uno de los secuestradores pidió un amparo que obligaría a Laura vuelva a encararlo.

“Acabo de recibir un citatorio porque él está pidiendo un amparo indirecto, me imagino para salir de la cárcel. Está detenido desde el 2004. Ya nos dirán si me llaman o no voy a asistir”, dijo Zapata en entrevista para ‘Venga la Alegría’.

Añadió que el sujeto fue reconocido por su hermana Ernestina y que ademas abusó de ella luego de que Zapata fuera liberada.

“Es el que de alguna manera agredió físicamente, sexualmente, a mi hermana Ernestina y aquí está comprobado que la persona que abusó de ella cuando yo estaba luchando por su libertad”.

Al tiempo, recordó que en el libro que escribió Sodi sobre su privación de la libertad, titulado ‘Líbranos del mal’, alguien le aconsejó colorar la presunta responsabilidad de la actriz.

“Aconseja a Ernestina Sodi que yo formo parte de todo esto, para que ella vendiera su libro. Donde ya ahora la gente afirma que ella dice aquí (en el libro) que por mí fue hecho el secuestro”.

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Demanda a Kunno

Por otra parte, Laura Zapata compartió que demandará al influencer Kunno por daño moral después de que el creador de contenido asegurara que la actriz se hizo un autosecuestro.