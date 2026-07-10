Ganadora de reality show de TelevisaUnivision se disculpa por burlarse de la Selección Mexicana

Dice Alejandra Jaramillo que el futbol es de dar y recibir, que a veces se pierde y otras se gana.

Y que esa fue la filosofía que la llevó a festejar la derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra. Jaramillo, conductora de TelevisaUnivision y de nacionalidad ecuatoriana, publicó en sus redes sociales un video del momento en que se ella ve el final del partido por televisión y brinca de alegría por la derrota de México.

En los siguientes días, además, publicó historias y comentarios en los que respondía a aficionados mexicanos con comentarios sardónicos.

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Las disculpas de Alejandra Jaramillo

Ale Jaramillo, sin embargo, tuvo que cambiar de manera radical su actitud luego de que en redes sociales se hiciera masiva la petición de que fuera sancionada por sus comentarios y videos.

La conductora publicó este jueves 9 de julio una disculpa pública en sus redes sociales en las que dio a entender que hasta ahora no se había dado cuenta que ofendió a su público.

“Como saben, este año participé con mi historia de amor en el reality show más ambicioso de TelevisaUnivision donde fuimos ganadores. Y eso fue gracias a ustedes que, como público, me apoyaron”.

La disculpa de Jaramillo, sin embargo, no fue bien recibido ya que sus detractores opinan que se le nota “obligada” y que no lo hizo “sinceramente”.

“Ahorita no estamos aceptando disculpas obligadas”, “ah, nomás por el trabajo, así no cuenta la disculpa”, son algunos de las respuestas que se pueden leer en la publicación replicada por TVyNovelas en Instagram.

Jaramillo acepta que cometió un error pero asegura que ella solamente se dejó llevar por la pasión del futbol.

“En el futbol pasan estas cosas. Cuando Ecuador perdió con México yo recibí todo tipo de comentarios y está bien; cuando celebré la derrota de México yo intenté seguir esa misma línea pero la verdad es que se salió un poco de control. Se puede malinterpretar”.

Además, defendió todas sus actitudes anteriores pues asegura, a diferencia de lo que piensan sus detractores, que no hizo algo malo.