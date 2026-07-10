Lucía Méndez no quiere a Yuri desde el funeral de su madre hace 15 años y por fin revela la razón

La escena más escandalosa entre Yuri y Lucía Méndez, sin duda, ocurrió en 2010, cuando la jarocha estaba en una conferencia de prensa y Lucía llegó de improviso para interrumpirla.

En ese tiempo se dijo que el pleito entre ambas divas se ocasionó por una diferencia ideología: Yuri es cristiana mientras que Lucía primero fue católica, se convirtió al cristianismo y luego volvió al catolicismo.

Lucía, al abandonar el cristianismo, habló mal del pastor que tenía en su congregación, lo que generó el disgusto de Yuri.

Las revelaciones de Lucía Méndez

Ahora, Lucía Méndez se dice dispuesta a revelar la verdad detrás de aquel escándalo que las ha tenido enemistadas durante tres lustros.

Ya en el programa de Yordi Rosado en Youtube, La Méndez contó algunos detalles: el motivo de la disputa habría comenzado por un comentario hiriente de parte de Rodrigo, el esposo de Yuri, contra la apariencia de la actriz.

“Yo les dije: su hija se parece un poco a mí cuando era niña. Y Rodrigo se volteó y dijo: No, no se parece nada. Pero lo dijo fuerte”. El incidente, dijo, Lucía, sucedió mientras su madre “estaba tendida” pues acababa de morir.

El tema de la religión habría sucedido después, en un restaurante de San Ángel, en la Ciudad de México. Ahí es cuando Lucía y Yuri se encararon por tener diferentes opiniones del cristianismo y sus pastores.

En el programa “El minuto que cambió mi destino”, revela un nuevo detalle: