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Revelan que HIJA DE COLOSIO tuvo que ver con el tratamiento experimental del hijo de Cindy Crawford en Cancún

Mariana Colosio fue señalada hace 11 años por la muerte del hijo de la actriz Elizabeth Dupeyrón tras haberle dado ayahuasca en un ritual de sanación.

Septiembre 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Mariana Colosio Riojas habría sido parte del equipo que organizó el retiro al que acudió el hijo de Cindy Crawford en Cancún.

Getty Images/Instagram

“Estuvo en Cancún y estuvo consumiendo una cosa extraña… para tratar la abstinencia a drogas como la heroína”.

Hace unos días, sorprendió la terrible noticia de la muerte de Presley Gerber, el hijo de la supermodelo Cindy Crawford, a los 27 años. De inmediato se supo que el también modelo perdió la vida al interior de un centro de rehabilitación en Los Ángeles.

Pocos detalles salieron a la luz sobre su fallecimiento, uno de ellos y que llamó particularmente la atención y encendió las alarmas, es que Presley estuvo unas semanas antes de su muerte en una clínica de bienestar ubicada en Cancún.

El propio Presley compartió en sus redes sociales su testimonio, donde habló sobre su lucha contra la adicción y el proceso que emprendió para intentar recuperar el control de su vida.

Sin embargo, ahora se desvelaron más detalles que involucran a la hija de un político mexicano ya fallecido con el tratamiento alternativo que tomó Presley antes de morir.

TE RECOMENDAMOS: Muere el hijo de Cindy Crawford a los 27 años; estuvo en una clínica mexicana intentando SUPERAR ADICCIONES

Lo más escalofriante es que no es la primera vez que se relaciona a Mariana Colosio Riojas con la muerte de un joven famoso en un intento por sanarse.

“Ustedes recordarán que hace más o menos 10, 11 años, por ahí del 2015, Mariana Colosio Riojas, la hija de Luis Donaldo Colosio, hermana de Luis Donaldo Colosio Jr., que esta en ‘Movimiento Ciudadano’ actualmente como miembro de ese partido, ella llevó a cabo unas sesiones en Tepoztlán donde lamentablemente falleció Ramsés, el hijo de Elizabeth Dupeyrón porque de pronto los hacen que consuman plantas, cosas extrañas, nada científicamente ni aprobado ni comprobado que funcione para tratar temas de adicciones”, reveló el periodista Emilio Morales.

Y es que Colosio Riojas, que funge como terapeuta, ofrece un supuesto acompañamiento con los ‘pacientes’; así lo habría hecho con Ramsés Alí Márquez Dupeyrón y con Presley Gerber.

“Lo que sí es verdad es que Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, estuvo en Cancún tan sólo unas semanas antes de su internamiento en California, en esta clínica de rehabilitación, estuvo en Cancún y estuvo consumiendo una cosa extraña… que se llama ‘ibogaína’, que es un alcaloide psicótico para tratar la abstinencia a drogas como la heroína”, destapó el comunicador.

Finalmente, mencionó a Mariana Colosio de nueva cuenta.

“Dicen que parte del equipo o de las personas que organizaron estos retiros tiene que ver nuevamente con Mariana Colosio Riojas”.

¿Por qué murió el hijo de Elizabeth Dupeyrón y qué tuvo que ver Mariana Colosio Riojas?

La actriz Elizabeth Dupeyrón estaba en la cima de su carrera cuando su hijo, Ramsés Alí Márquez Dupeyrón, perdió la vida en medio de un supuesto ritual de sanación.

Los hechos ocurrieron hace 11 años, en la casa de Mariana, la hija del excandidato a la Presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, asesinado hace 32 años en un mitin donde recibió dos disparos en Lomas Taurinas, Tijuana.

Fue el 15 de febrero de 2015, en Tepoztlán, Morelos, cuando Ramsés habría ingerido una bebida de ayahuasca y tras permanecer presuntamente tres días en agonía, murió.

Dupeyrón denunció que su hijo fue asesinado y quienes lo invitaron a la ceremonia espiritual no llamaron a nadie para auxiliarlo y, en cambio, lo habrían dejado encerrado en un cuarto mientras agonizaba.

“Tuvo esta señora en su casa a mi hijo agonizando tres días… Lo dejó morir, lo vio morir día con día y en lo que ellos seguían con sus ceremonias espirituales, mi hijo moría deshidratado”, declaró Elizabeth a ‘Ventaneando’ en mayo de 2020.

Un año antes, la actriz señaló directamente a la hija de Colosio frente a los medios de comunicación: “Para mí, Mariana Colosio es una asesina porque tuvo a mi hijo en su casa y no lo ayudó”.

Y añadió que “hay mucha falta de justicia. En este caso está involucrada Mariana Colosio, hija del fallecido aspirante a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Esta persona mantuvo agonizando a mi hijo en su casa y no llamaron a la ambulancia, ni a ningún servicio médico y murió por esa falta de atención”, insistió.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Reaparece hija de Colosio y le cuestionan por la muerte del hijo de Elizabeth Dupeyrón: “Lo tuvo AGONIZANDO tres días”

La causa de muerte del Ramsés nunca se pudo determinar, ya que, supuestamente, el cuerpo fue cremado antes de que concluyeran las investigaciones.

hijos de Luis Donaldo Colosio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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