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Reportan que esposo de Ninel Conde le pidió el DIVORCIO tras crisis en su matrimonio

Tal como lo advirtió Martha Figuera desde julio pasado: Otra vez se acabó un matrimonio de Ninel Conde.

Septiembre 25, 2026 • 
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Ninel Conde en ‘El Tenorio Cómico’

Octavio Lazcano

Cupido nuevamente le falló a Ninel Conde. Desde hace semanas se rumoraba que su matrimonio había terminado, y ahora, programas en Estados Unidos ya lo dan por hecho.

En el programa “Pica y se extiende” de Telemundo, el periodista Carlos Adyan refirió: “Hay que hablar de Ninel Conde porque, al parecer, atraviesa momentos difíciles en su relación y lo contamos porque es de última hora y ella así lo dejó saber a través de su cuenta de Instagram”.

“El Bombón asesino publicó en sus redes una historia en un avión saliendo de Miami de regreso a la competencia de Top Chef VIP, donde asegura que decide amarse y cerrar ciclos”.

Asimismo, en Despierta América insistieron en que el matrimonio de Ninel Conde con José Ángel González es cosa del pasado.

Ante el público de “Top Chef VIP”, concurso de Telemundo donde participa Ninel, solo se sabe que hay distanciamiento.

Y es que ella, al presentar un platillo de tacos, recordó su primera cita con su marido y se conmovió: “En estos momentos estamos viviendo una relación distanciada, pero me gusta recordar cómo comenzó todo, es un homenaje al amor.

@telemundo

Un homenaje al amor de parte de Ninel 🫶 #TopChefVIP5

♬ sonido original - Telemundo

Pero Martha Figueroa ya lo había dicho desde julio.

En su canal de YouTube, en el episodio de ‘Así se hacen los chismes’ publicado el 20 de julio, Martha Figueroa ya había advertido que el marido de Ninel Conde le puso fin a su relación.

“Ninel Conde se divorcia de nuevo. Estaba casada con este empresario venezolano del cual se conocía muy poco, se casaron en el 2023. Se había dicho solamente que ella se cambió de casa para hacer el reality (de ViX)”, advirtió.

“Pero no era para el reality, era porque se separó de su marido. Está separadísima, ella estaba en Colombia y cuando regresó, él -según me dicen- tiene un carácter disparejo, y como voluble, le dijo: ‘hasta aquí llegamos, reina, esto se acabó’. Entonces Ninel Conde hizo su maleta y se fue a vivir a otra casa.

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