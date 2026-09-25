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Lupillo Rivera agarró sus cuchillos y SE FUE de “Top Chef VIP”

Para sorpresa de todos, Lupillo Rivera abandonó la competencia de Telemundo.

Septiembre 25, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Lupillo Rivera

Octavio Lazcano

El concurso de Top Chef VIP se quedó sin uno de sus concursantes más controvertidos: Lupillo Rivera decidió sorprender a todos y abandonar la competencia.

La conductora Carmen Villalobos confirmó que nadie se esperaba la noticia. “Uno nunca espera que un competidor de tu nivel abandone la competencia de esta manera. No me queda más que desearte lo mejor del mundo, vas a dejar una huella grandísima aquí en Top Chef VIP”.

La decisión de Lupillo Rivera fue aclarada en un comunicado que publicó en redes sociales.

“Hay momentos en la vida en los que uno se cansa de ser el costal de boxeo de los medios. Le he dado a Telemundo mucho de mi tiempo, mi trabajo y mi vida, permitiendo que usen mi imagen y mi nombre para elevar su rating”, acusó.

“Pero lo que hicieron hace un mes rebasa cualquier límite: fue un acto hecho con toda la ventaja, la alevosía y mala intención”.

“Hace un mes sacaron una nota sobre a quién le estaba dedicando yo mi platillo dentro del programa... Lo adelantaron a propósito para encender la chispa y seguir generando morbo, chismes y notas amarillistas a costa mía. Por supuesto, la gente que no me quiere aprovechó ese momento para sacar sus propias conclusiones, juzgar sin saber y armar historias falsas, llegando al extremo de inventar que salía con una de mis compañeras”.

Lupillo Rivera insistió en que tales prácticas dañinas “han sido una constante”.

“Usan la vida privada de uno sin importarles las consecuencias ni el daño que causan. Y es justamente por esta razón, por la falta de respeto y por esta persecución mediática, que tomé la decisión de salirme del programa”, insistió.

“Lo vuelvo a repetir hoy más fuerte que nunca: NO voy a permitir jamás que a las personas que amo y con las que comparto mi vida se les esté atacando o exponga sin deberla ni temerla. La tranquilidad de los míos no tiene precio”, dice el comunicado de Lupillo Rivera.

lupillo rivera Top Chef VIP
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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