¿Quién ganó la salvación y por qué Julio Camejo pide salir de la Granja? “Estoy avergonzado con mis hijos”

Julio Camejo se ha convertido en el villano favorito de La Granja VIP.

En las primeras semanas ganó varías simpatías por haber enfrentado a Rafa Mercadante, a quien señaló por sus comentarios machistas.

Sin embargo, la historia dio una vuelta y ahora el actor cubano es lo opuesto: muchos le echaron tierra durante la dinámica de bloqueo de salvación.

La razón es un incidente que tuvo con Ivonne Montero.

Julio Camejo ha señalado desde la semana pasada que la actriz no ha cumplido a cabalidad sus labores de peón.

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Pero en esa dinámica, llegó a acusarla de maltrato animal. Lo hizo por un chisme y no porque él la hubiera visto, por lo que este jueves finalmente se supo la verdad: Ivonne no cometió ningún acto indebido contra los animales de La Granja.

¿Quién se salvó esta tercera semana en La Granja VIP?

Por esa razón, Julio Camejo se convirtió en el blanco favorito durante la dinámica conocida como “El entierro”, en la cual los granjeros le echan tierra a uno de los nominados para vetarlo de la salvación.

La salvación entonces la jugaron Manelyk, Kenny, Kevyn Bicolor y Azalia.

El reto parecía que seria ganado por Manelyk, que tomó una ventaja en la primera etapa del juego de destreza. Sin embargo, perdió un tiempo valioso al repetir una dinámica y en ese momento Kevyn Bicolor aprovechó para ganar el juego.

De modo que Kevyn Bicolor quedó salvado.

La tabla de nominación de la tercera semana es esta:

