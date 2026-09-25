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Eugenio Siller regresa a Televisa y, SOLTERO, nos revela lo que busca en una pareja

Luego de 17 años, el actor regresa a las telenovelas de Televisa y nos dice todo sobre sobre su nuevo proyecto, así como su situación sentimental.

Septiembre 25, 2026 • 
Grisel Vaca
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Eugenio Siller

José Luis Ramos

Después de casi dos décadas de ausencia, Eugenio Siller vuelve a las filas de Televisa para formar parte de la telenovela Todavía te amo, producción de Carlos Bardasano. En entrevista exclusiva con TVyNovelas, el actor nos contó qué ha hecho de su vida en este tiempo y confesó si ya encontró el amor.

Visiblemente emocionado, Siller expresó su felicidad por retomar el trabajo en la empresa que lo vio nacer artísticamente: “Estoy muy bien, feliz, de regreso después de 17 años de no trabajar en esta empresa. Me fui a otros lados, hice televisión, cine y series, y mi última telenovela fue Quién es quién hace 11 años”, comentó.

Sobre el motivo de su regreso, el actor señaló que fue la historia y el personaje lo que lo convenció: “Tengo sentimientos encontrados porque es como regresar a mis orígenes, donde estudié y empecé a hacer televisión. Ver a tanta gente de producción con la que trabajé hace años es muy bonito”, añadió.

En esta nueva producción, Siller interpreta a Raúl Bracamontes, un publicista que convive con una herida emocional profunda originada en su niñez.

“Raúl tiene un trauma que lo marca durante toda su historia y le impide relacionarse sentimentalmente con las mujeres. Pero en algún momento busca ayuda profesional”, explicó.

El actor destacó la importancia de abordar temas como la salud mental en la ficción: “Me encanta tocar temas tan sensibles. Que mi personaje busque ayuda psicológica me parece un mensaje muy importante en estos tiempos, donde ya nos estamos abriendo más a hablar de eso”.

Sobre si ha enfrentado problemas de salud mental, Siller fue sincero: “No he vivido algo tan fuerte, pero sí he buscado ayuda en ciertos momentos para sobrellevar situaciones... Buscar ayuda profesional es importante, y no tiene que ver con estar mal. La terapia debería ser parte de la canasta básica, aunque todavía no estamos tan acostumbrados”.

En el terreno personal, el actor confesó que está soltero y tranquilo, aunque no descarta encontrar una pareja estable. “No sé por qué no se me ha dado. Creo que ahora lo que más me importa es la conexión de alma a alma, química y entendimiento. Si me voy a comprometer, es porque voy a meter todo en la canasta”, afirmó.

Siller también reflexionó sobre la soledad: “Hay momentos en los que salgo con personas, pero no se concreta una relación. Creo que todos debemos aprender a trabajar en nosotros mismos, porque no siempre necesitas estar con alguien para sentirte pleno”.

Sobre la posibilidad de casarse, el actor fue cauteloso: “No lo sé. Esa visión específica de estar en un altar no la tengo clara. Si se da, maravilloso, y si no, también”, concluyó.

Eugenio Siller
Grisel Vaca
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