Novio de Cynthia Klitbo confiesa si tras su salida de LCDLF le pedirá que FORMALICEN SU RELACIÓN

“Sí, evidentemente creo que fue una buena prueba y justo la hemos superado y creo que se vienen cosas buenas, eso es seguro”.

El cineasta Luis Rodríguez, actual pareja de Cynthia Klitbo ofreció una entrevista en la que dio detalles de lo que vivió mientras ella estuvo asilada en ‘La Casa De Los Famosos México’. “El hecho de verla solamente por una pantalla es pesado”, reveló.

“El no tener contacto por llamadas ni nada sí pesa, pero me preocupaba más por ella porque precisamente en el aislamiento es bastante pesado todo lo que se vive, son un montón de cosas. De repente es difícil no enrolarse con las situaciones que ocurren ahí, pero afortunadamente salió bien, logró el cometido, hizo lo que quería hacer y estoy muy orgulloso de ella. Me siento contento y disfrutando ahora su salida”, compartió Rodríguez para ‘Posta Entretenimiento’.

Y es que la relación que apenas llevaba tres meses ya se enfrentó a la distancia y a que sólo él pudiera verla en la televisión.Luis fue convocado para una dinámica en la que pudo estar con Cynthia 5 minutos, esto a cambio de que ella nominara a uno de sus compañeros con tal de estar con él. La villana de las telenovelas le dio 3 puntos a Yahir.

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Pero, ¿qué sintió el novio de la actriz?

“Se siente uno bastante exhibido porque evidentemente el tema de tener una intimidad con tu pareja expuesto en un programa es fuerte porque llevas el aislamiento. No las ves de bastante tiempo y de repente tienes sólo 5 minutos y 5 minutos con una dinámica que al mismo tiempo los compromete dentro del mismo programa, no termina uno de digerirlo hasta que termina, pero sí estuvo bastante padre verla, honestamente”.

El reportero del medio de comunicación le cuestionó al cineasta cómo fueron estos dos meses separados y cómo cree que influyeron en su romance.

“Sí, evidentemente creo que fue una buena prueba y justo la hemos superado y creo que se vienen cosas buenas, eso es seguro”.

Y ante esa incógnita de “las cosas buenas que vienen”, Luis evidenció si ya planea dar el siguiente paso con Cynthia.

“Realmente vamos un día a la vez, yo pienso que el planear y hacerse tantas ideas luego lo único que hace es entorpecer procesos que solitos van fluyendo y que tienen que ser orgánicos. Vamos a ver qué va pasando, estamos contentos ahorita, el reencuentro estuvo bonito y vamos a ver qué sucede”, indicó.

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Finalmente, sobre el desempeño, enojos y manías al interior de ‘La Casa’, Luis dijo de Cynthia: “Ella tiene su forma de hacer las cosas, es una mujer muy limpia, muy disciplinada y evidentemente entiendo su molestia al compartir con tantas personas, pero es una gran persona Cynthia”, concluyó.