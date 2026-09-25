Apio Quijano se quejó y, aunque no la acusó, Shanik Berman ya salió a disculparse: ¿Qué le hizo?

A los seguidores de Apio Qujano les cayó por sorpresa un video que compartió en redes sociales donde se quejó amargamente de una invitada que tuvo en la grabación de su pódcast. Nunca dijo nombres y solo se limitó a decir que era una conductora... Pero ella ya salió a disculparse.

Se trata de Shanik Berman, quien publicó otro video disculpándose con Apio Quijano y toda su familia, pero asegurando que nunca les faltó al respeto.

¿Qué ocurrió? Apio Quijano invitó a Shanik Berman a su programa “Pipiris Nights”, pero la experiencia fue lejos de divertida. Y es que según el cantante, la comunicadora se le fue a la yugular con varios temas personales, y aunque trataba de contenerse, no pudo evitar enojarse.

“Habló de mi hermana, habló de mi papá, habló de mí, o sea, de Wendy y Nicola, de su podcast... todo mal, entonces me sacó un lado muy oscuro de mí cuando habló de mi perrita”.

“A mí me hicieron el super feo, pero le hicieron el feo a mi bebé... dijo que mi perra estaba fea, estaba asquerosa y además estaba deforme”, dijo Apio Quijano.

@apioquijano Chicos aqui les cuento lo que me paso en un programa que estaba grabando de Pipiris Nights ♬ original sound - Apioquijano

Shanik Berman salió a disculparse

“Te quiero ofrecer una disculpa, no porque yo hice algo malo, porque a ti te dolió y no se trataba de eso. Trato de ser simpática y encantadora para dar rating”, dijo Shanik Berman en su video.

“Yo no me metí con tu familia, y quiero dejar bien claro”, insistió Shanik, antes de contar que ella tocó temas sensibles porque Apio ya había hablado en otros medios.

Argumentó que si Apio fuera un artista como Adela Noriega, de la cual no se sabe nada, “no sería válido hablar porque sería inventar. Pero cuando una figura pública abre la puerta a la intimidad, ya no decide cuándo se abre y cuando se cierra esa puerta”.