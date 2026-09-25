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Yahir repite la historia 24 años después y recibe a un hijo en un reality: Tristan en 2002, Ian en 2026

Tristan en 2002 en “La Academia"; e Ian en este 2026 en “La Casa de los Famosos” hacen llorar de alegría a Yahir

Septiembre 24, 2026
yahir hijos reality show.jpg

Yahir en La Academia; Yahir en La Casa de los Famosos

Captura La Academia / Captura LCDF

Hace 24 años, Yahir lloró.

Y ahora lo vuelve a hacer. Y por la misma razón: un hijo lo entra a visitar en el reality show en el que participa.
Yahir Othón Parra participo en 2002 en La Academia, reality de canto en el que Yahir quedó en cuatro lugar.
Cuando ya estaba en la etapa final, se permitió que Tristan entrara a La Acadamia para visitarlo. Y Yahir se puso tan eufórico que exigió que lo dejaran quedarse a dormir.
Finalmente, luego de un breve forcejeo con la producción, el cantante recibió la noticia a través de una pantalla: Tristan se queda a dormir esta noche.
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Tristan fue feliz de estar con su papá Yahir aquella noche.

Ian, hijo de Yahir, en La Casa de los Famosos

A 24 años de aquella experiencia, Yahir repite la misma dosis de nostalgia pero ahora con Ian, su hijo menor, que tiene 10 años y entró a La Casa de los Famosos.

El turbulento final de Jesse y Joy

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Ian entró con una energía especialmente innovadora, como si estuviera dispuesto a dar contenido y, sobre todo, ayudar a que su papá gane La Casa de los Famosos.

“Oye güey”, le dijo con la confianza que hay entre ellos y el lenguaje que se acostumbra en Sonora, “Gema y el Ese Pérez te tienen envidia”

El cantante le dio un recorrido por toda la casa, lo cual Ian aprovechó para tomar algunos recuerdos: desde crema de chocolate hasta dulces y un itacate de caldo de queso preparado por el propio Yahir.

Pero al llegar al elevador y tener de frente a Gema y Ese Pérez, repitió su acusación:

“Te tienen envidia, ‘apá”

Conmovido hasta las lágrimas, el cantante abrazó a su hijo y lo despidió en el jardín.

Ian, con la franqueza de la niñez, llevaba las manos ocupadas con los dulces, por lo que exclamó: "¿Y ora cómo voy a abrir la puerta, güey?”

Yahir La Casa de los Famosos México
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