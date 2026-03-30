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Reaparece hija de Colosio y le cuestionan por la muerte del hijo de Elizabeth Dupeyrón: “Lo tuvo AGONIZANDO tres días”

La actriz nunca logró superar el fallecimiento de Ramsés y sigue señalando a Mariana de haberlo envenenado.

Marzo 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Mariana Colosio enfrentó los cuestionamientos sobre su presunta responsabilidad en la muerte de Ramsés Dupeyrón.

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La actriz Elizabeth Dupeyrón estaba en la cima de su carrera cuando su hijo, Ramsés Alí Márquez Dupeyrón, perdió la vida en medio de un supuesto ritual de sanación.

Los hechos ocurrieron hace 11 años, en la casa de Mariana, la hija del excandidato a la Presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, asesinado hace 32 años en un mitin donde recibió dos disparos en Lomas Taurinas, Tijuana.

Fue el 15 de febrero de 2015, en Tepoztlán, Morelos, cuando Ramsés habría ingerido una bebida de ayahuasca y tras permanecer presuntamente tres días en agonía, murió.

Dupeyrón denunció que su hijo fue asesinado y quienes lo invitaron a la ceremonia espiritual no llamaron a nadie para auxiliarlo y, en cambio, lo habrían dejado encerrado en un cuarto mientras agonizaba.

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“Tuvo esta señora en su casa a mi hijo agonizando tres días… Lo dejó morir, lo vio morir día con día y en lo que ellos seguían con sus ceremonias espirituales, mi hijo moría deshidratado”, declaró Elizabeth a ‘Ventaneando’ en mayo de 2020.

Un año antes, la actriz señaló directamente a la hija de Colosio frente a los medios de comunicación: “Para mí, Mariana Colosio es una asesina porque tuvo a mi hijo en su casa y no lo ayudó”.

Y añadió que “hay mucha falta de justicia. En este caso está involucrada Mariana Colosio, hija del fallecido aspirante a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Esta persona mantuvo agonizando a mi hijo en su casa y no llamaron a la ambulancia, ni a ningún servicio médico y murió por esa falta de atención”, insistió.

La causa de muerte del Ramsés nunca se pudo determinar, ya que, supuestamente, el cuerpo fue cremado antes de que concluyeran las investigaciones.

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Ante esto, la actriz de telenovelas como ‘María Isabel’, ‘Cañaveral de Pasiones’ y ‘Mundo de Juguete’, puso una denuncia por el supuesto homicidio de su hijo ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, pero no procedió.

“Las autoridades han ignorado la verdad. Hay mucho dolor en México por esta falta de justicia, hacen lo que quieren y se burlan de las víctimas”, dijo en 2019 a la revista Cosas.

“Murió en la casa de Mariana. Lo llevaron ahí (al dispensario) para deshacerse del cuerpo”, sentenció.

¿Qué dijo Mariana Colosio?

Hace unos días se estrenó la puesta teatral ‘Obra negra: Mecanica de poder’, misma a la que acudió la hija del fallecido Colosio. Mariana fue invitada de honor y ahí compartió su reacción ante el montaje y la relevancia de los temas que aborda, en los que destaca la normalización de la violencia en México.

Sin embargo, ante la pregunta expresa de los medios de comunicación sobre las acusaciones que pesan en su contra, se limitó a responder: “sigo pensando que eso no es a lo que venimos el día de hoy”, y huyó del lugar con rapidez.

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Elizabeth Dupeyrón abandona su carrera

La pérdida de Márquez Dupeyrón fue mermando la salud de su madre, quien se fue retirando paulatinamente de las telenovelas.

Hace 6 años, Elizabeth declaró que había sido diagnosticada con Parkinson, un padecimiento que considera le “fue inducido” por tomar medicamentos para controlar la ansiedad y la falta de sueño.

“De salud no he estado bien, el golpe que me dieron los infames que mataron a mi hijo es irreparable, ha traído consecuencias muy graves a mi salud. Esas medicinas que se toman para la depresión, para dormir te llevan al caos y te llevan a la desesperación”, dijo.

“Siento que mi Parkinson fue por medicamentos, fue inducido, porque yo estaba muy sensible. Las personas con temblor esencial están muy sensibles a esto y un golpe como el que recibí que no es fácil perder a un hijo, perder a tu primogénito, pues te rompe el sistema nervioso (…) Estoy sin trabajo, no quiero trabajar tampoco, porque no puedo”, concluyó.

Elizabeth Dupeyrón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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