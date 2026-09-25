Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Aleks Syntek se pelea otra vez: dice de groserías a fans y pide que lo dejen llorar por la muerte de un amigo

Syntek contó una insólita historia de una canción que terminaron de grabar en un estacionamiento

Septiembre 24, 2026 • 
Alejandro Flores
aleks syntek peter byrne.jpg

Aleks Syntek lamentó la muerte de Peter Byrne

Instagram / Captura Always Something There To Remind Me

Aleks Syntyek ahora está de luto.

El mexicano lloró amargamente por la muerte de Peter Byrne, un músico con un estilo similar al de Aleks.
Pero más allá de la afinidad musical, Syntek lo consideró un amigo e incluso asegura que llegaron a colaborar juntos en una canción que, sin embargo, parece que nunca se ha publicado.
Aleks contó la anécdota en un video en el que aparece tirado en la cama, evidentemente triste y llorando.
TE RECOMENDAMOS: Sasha Sokol: así fueron todas sus denuncias contra Luis de Llano hasta obtener justicia

"¿Saben por qué estoy llorando? Se acaba de morir un amigo mío con el que hice una canción”.

La grabación que terminaron en un estacionamiento

Inconsolable, Aleks Syntek narró que ambos grababan en un estudio de Los Ángeles una canción pero en ese momento llegaron a grabar los del programa “Glee” y entonces a ellos dos los corrieron.

Del amigo del que habla es nada menos que Peter Byrne un pionero del pop con sintetizadores, con el cual contribuyó a la popularización del New Wave.

“Tuvimos que terminar la canción en el estacionamiento porque no éramos tan importantes. Y Peter se murió ahorita. ¿Por qué se tienen que morir los buenos músicos?”

El cantante mexicano estaba tan afectado que publicó otra historia de Instagram para recordar a Peter pero también para responder a sus seguidores que dudaron de la veracidad de su anécdota, ya que no existe registro de la canción.

aleks syntek peter byrne (1).jpg

Aleks Syntek
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
luis de llano (1).jpg
Famosos
¿Cómo se retrata a Luis de Llano en la bioserie “Timbiriche”, de ViX?
Septiembre 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
aleks syntek pati chapoy.jpg
Famosos
Pati Chapoy regaña a Aleks Sytntek por decir que ella destruyó a su familia con chismes
Septiembre 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
aaronmercury-.jpg
Famosos
Aarón Mercury no ha parado desde que salió de La Casa: “Prefiero estar cansado pero tener resultados”
Septiembre 24, 2026
 · 
Edson Vázquez
Altair-Jarabo.jpg
Famosos
Altair Jarabo ENFRENTA TRAGEDIA tras la muerte de su hijastra: “estamos pasando por un momento muy difícil”
Septiembre 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Imelda-Agustin.jpg
Famosos
¿Imelda Tuñón y Agustín Fernández tienen un romance? Se ARMA ESCÁNDALO tras verlos en un stream
La viuda de Julián Figueroa habría llegado sin invitación al cumpleaños del amigo de Nicola Porcella, se puso a cantar y también rompió la corona de una Miss.
Septiembre 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pati-Chapoy-Syntek.jpg
Famosos
Aleks Syntek SE LANZA contra Pati Chapoy y la acusa de destruir “a mi familia a base de chismes”
Aleks Syntek sigue compartiendo mensajes y arremetiendo, esta vez contra la líder de ‘Ventaneando’.
Septiembre 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cynthia-Klitbo.jpg
Famosos
Critican a la hija de Cynthia Klitbo por el apoyo económico que le da: “trabaja y MÁNDALE DÓLARES a tu madre”
Cynthia Klitbo en repetidas ocasiones dijo en LCDLF que necesitaba dinero para las colegiaturas de Elisa, quien estudia en el extranjero y usuarios se lo reprocharon.
Septiembre 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vencer-la-culpa.jpg
Famosos
Despiden con profunda tristeza a actor de ‘Vencer la culpa’: “No me lo puedo creer”
El actor de ‘Vencer la culpa’ perdió la vida dejando consternación entre sus compañeros.
Septiembre 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez