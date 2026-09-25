Aleks Syntek se pelea otra vez: dice de groserías a fans y pide que lo dejen llorar por la muerte de un amigo

Aleks Syntyek ahora está de luto.

El mexicano lloró amargamente por la muerte de Peter Byrne, un músico con un estilo similar al de Aleks.

Pero más allá de la afinidad musical, Syntek lo consideró un amigo e incluso asegura que llegaron a colaborar juntos en una canción que, sin embargo, parece que nunca se ha publicado.

Aleks contó la anécdota en un video en el que aparece tirado en la cama, evidentemente triste y llorando.

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"¿Saben por qué estoy llorando? Se acaba de morir un amigo mío con el que hice una canción”.

La grabación que terminaron en un estacionamiento

Inconsolable, Aleks Syntek narró que ambos grababan en un estudio de Los Ángeles una canción pero en ese momento llegaron a grabar los del programa “Glee” y entonces a ellos dos los corrieron.

Del amigo del que habla es nada menos que Peter Byrne un pionero del pop con sintetizadores, con el cual contribuyó a la popularización del New Wave.

“Tuvimos que terminar la canción en el estacionamiento porque no éramos tan importantes. Y Peter se murió ahorita. ¿Por qué se tienen que morir los buenos músicos?”

El cantante mexicano estaba tan afectado que publicó otra historia de Instagram para recordar a Peter pero también para responder a sus seguidores que dudaron de la veracidad de su anécdota, ya que no existe registro de la canción.