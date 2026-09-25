Kimberly Dos Ramos y Marjorie de Sousa: Dos venezolanas, una misma villana de telenovela, ¿quién te gusta más?

El personaje que hoy interpreta Kimberly Dos Ramos en “Guardián de mi vida” tuvo antes el rostro de otra actriz venezolana: Marjorie de Sousa, quien dio vida a Kendra Ferretti en Amores verdaderos.

Para Kimberly Dos Ramos, que ambas intérpretes compartan nacionalidad y hayan pasado por una villana de esta historia representa un orgullo, aunque destaca que su versión está construida con una personalidad propia.

“Qué orgullo que otra vez sea un back to back de venezolanas con este personaje. Primero lo realizó Marjorie, siendo venezolana, y ahora lo hago yo, también siendo venezolana. Pero lo que me encanta es que es superdiferente. Estamos haciendo un remake que tiene la esencia de la historia, pero es una historia totalmente adaptada a la actualidad”.

Uno de los aspectos que más disfruta de su personaje es la capacidad de cambiar de personalidad. “Grecia es una gran actriz, porque en cada lugar al que llega es como si interpretara una personalidad diferente. Nadie la puede leer. Tiene grandes poderes como villana: su mirada, su silencio.

“Ella entra a un lugar y no hace falta que hable para mover la energía de ese lugar. Miente muy bien, traiciona y si tiene que destruir, destruye”.

Pero hay algo que la diferencia de otras villanas que Kimberly ha interpretado: su sensualidad no nace de una necesidad, sino de una estrategia.

“Me encanta que esta villana es seductora, aunque no por necesidad. Es seductora porque es estratega. Lo hace con un porqué, con un objetivo. Cada paso que da no lo hace simplemente porque es mala; lo hace porque tiene un fin”.

El personaje también representó un regreso al cabello rubio, algo que la actriz no tenía contemplado hacer tan pronto. “Me sacaron de mi zona de confort, no solamente por regresar a las villanas, sino por transformarme en una rubia otra vez. Yo había dicho: ‘No quiero regresar al pelo rubio tan pronto’, porque me encanta el pelo oscuro. Pero me regresaron al rubio y estoy feliz”.

La llegada del proyecto también fue inesperada. Después de terminar su novela anterior (Me atrevo a amarte), Kimberly tenía otros planes: descansar, viajar y estudiar antes de volver a los melodramas. Pero una llamada cambió la agenda. “Llegó en un momento superlindo de mi vida, pero también me vino a cambiar todos mis planes”.

El productor Juan Osorio se puso en contacto con ella y le propuso regresar a las villanas. “Me llama Juan de la nada, sin avisarme. Me dice: ‘Oye, no se nos dio la oportunidad el año pasado de hacer telenovela (El amor no tiene receta).

” Me urge que trabajemos juntos en un gran proyecto, un gran personaje. Quiero que regreses a las villanas, pero conmigo’”.

La propuesta la convenció prácticamente de inmediato. “Me mandó los 20 capítulos. Esa madrugada me leí los primeros 15 y dije: ‘¿Sabes qué? Sí quiero. Sí quiero este proyecto y sí quiero tu personaje’”. Además, compartir créditos con Silvia Navarro fue otro incentivo. “Cuando me dijo que era con ella le dije: ‘Órale, va’. No lo pienso más. La admiro, la respeto y tenía claro que quería trabajar con ella en un proyecto”. Así, la vida confabuló para ponerla en lugar correcto, con la historia que la hace brillar como nunca.

