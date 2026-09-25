Suscríbete
Síguenos en:
Telenovelas

Kimberly Dos Ramos y Marjorie de Sousa: Dos venezolanas, una misma villana de telenovela, ¿quién te gusta más?

Kimberly brilla en “Guardián de mi vida”, mientras Marjorie hizo maldades en “Amores verdaderos”.

Septiembre 25, 2026 • 
Nayib Canaán
kimberly-marjorie--.jpg

Kimberly Dos Ramos y Marjorie de Sousa: Dos venezolanas, una villana de telenovela, ¿quién te gusta más?

El personaje que hoy interpreta Kimberly Dos Ramos en “Guardián de mi vida” tuvo antes el rostro de otra actriz venezolana: Marjorie de Sousa, quien dio vida a Kendra Ferretti en Amores verdaderos.

Para Kimberly Dos Ramos, que ambas intérpretes compartan nacionalidad y hayan pasado por una villana de esta historia representa un orgullo, aunque destaca que su versión está construida con una personalidad propia.

“Qué orgullo que otra vez sea un back to back de venezolanas con este personaje. Primero lo realizó Marjorie, siendo venezolana, y ahora lo hago yo, también siendo venezolana. Pero lo que me encanta es que es superdiferente. Estamos haciendo un remake que tiene la esencia de la historia, pero es una historia totalmente adaptada a la actualidad”.

Uno de los aspectos que más disfruta de su personaje es la capacidad de cambiar de personalidad. “Grecia es una gran actriz, porque en cada lugar al que llega es como si interpretara una personalidad diferente. Nadie la puede leer. Tiene grandes poderes como villana: su mirada, su silencio.

“Ella entra a un lugar y no hace falta que hable para mover la energía de ese lugar. Miente muy bien, traiciona y si tiene que destruir, destruye”.

Pero hay algo que la diferencia de otras villanas que Kimberly ha interpretado: su sensualidad no nace de una necesidad, sino de una estrategia.

“Me encanta que esta villana es seductora, aunque no por necesidad. Es seductora porque es estratega. Lo hace con un porqué, con un objetivo. Cada paso que da no lo hace simplemente porque es mala; lo hace porque tiene un fin”.

El personaje también representó un regreso al cabello rubio, algo que la actriz no tenía contemplado hacer tan pronto. “Me sacaron de mi zona de confort, no solamente por regresar a las villanas, sino por transformarme en una rubia otra vez. Yo había dicho: ‘No quiero regresar al pelo rubio tan pronto’, porque me encanta el pelo oscuro. Pero me regresaron al rubio y estoy feliz”.

La llegada del proyecto también fue inesperada. Después de terminar su novela anterior (Me atrevo a amarte), Kimberly tenía otros planes: descansar, viajar y estudiar antes de volver a los melodramas. Pero una llamada cambió la agenda. “Llegó en un momento superlindo de mi vida, pero también me vino a cambiar todos mis planes”.

El productor Juan Osorio se puso en contacto con ella y le propuso regresar a las villanas. “Me llama Juan de la nada, sin avisarme. Me dice: ‘Oye, no se nos dio la oportunidad el año pasado de hacer telenovela (El amor no tiene receta).

” Me urge que trabajemos juntos en un gran proyecto, un gran personaje. Quiero que regreses a las villanas, pero conmigo’”.

La propuesta la convenció prácticamente de inmediato. “Me mandó los 20 capítulos. Esa madrugada me leí los primeros 15 y dije: ‘¿Sabes qué? Sí quiero. Sí quiero este proyecto y sí quiero tu personaje’”. Además, compartir créditos con Silvia Navarro fue otro incentivo. “Cuando me dijo que era con ella le dije: ‘Órale, va’. No lo pienso más. La admiro, la respeto y tenía claro que quería trabajar con ella en un proyecto”. Así, la vida confabuló para ponerla en lugar correcto, con la historia que la hace brillar como nunca.

Kimberly Dos Ramos marjorie de sousa Guardián de mi vida
Nayib Canaán
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
buenfil-santamarina-.jpg
Telenovelas
Erika Buenfil y Eduardo Santamarina: Se reencuentran en “Sabor a ti” a 30 años de “Marisol”
Septiembre 25, 2026
 · 
TVyNovelas
saborati.jpg
Telenovelas
¿De qué trata “Sabor a ti”, la nueva telenovela de Lucero Suárez con Eva Cedeño y Mario Morán?
Septiembre 21, 2026
 · 
Nayib Canaán
scarlet-gruber.jpg
Telenovelas
Scarlet Gruber vuelve como protagonista en “Todavía te amo": “Van a haber cachetadas, lágrimas y carácter”
Septiembre 20, 2026
 · 
Grisel Vaca
juanosorio---.jpg
Telenovelas
Juan Osorio celebra 40 años como productor de 38 telenovelas en la recta final de “Guardián de mi vida”
Septiembre 14, 2026
 · 
Edson Vázquez
Presley-Gerber-Mariana-Colosio.jpg
Famosos
Revelan que HIJA DE COLOSIO tuvo que ver con el tratamiento experimental del hijo de Cindy Crawford en Cancún
Mariana Colosio fue señalada hace 11 años por la muerte del hijo de la actriz Elizabeth Dupeyrón tras haberle dado ayahuasca en un ritual de sanación.
Septiembre 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
shanik-apio--.jpg
Famosos
Apio Quijano se quejó y, aunque no la acusó, Shanik Berman ya salió a disculparse: ¿Qué le hizo?
Una grabación del pódcast de Apio no salió como esperaba y Shanik lo sacó de quicio.
Septiembre 25, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ninel-conde-nuevos-ojos-4.jpg
Famosos
Reportan que esposo de Ninel Conde le pidió el DIVORCIO tras crisis en su matrimonio
Tal como lo advirtió Martha Figuera desde julio pasado: Otra vez se acabó un matrimonio de Ninel Conde.
Septiembre 25, 2026
 · 
TVyNovelas
lupillorivera-libro.jpg
Famosos
Lupillo Rivera agarró sus cuchillos y SE FUE de “Top Chef VIP”
Para sorpresa de todos, Lupillo Rivera abandonó la competencia de Telemundo.
Septiembre 25, 2026
 · 
MrPepe Rivero