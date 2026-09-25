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Tragedia tras tragedia: Azalia cuenta las muertes de su padre, su padrastro y seis bebés que perdió

Azalia Ojeda lloró mientras narraba episodios de su vida que describió como “una constante pérdida”

Septiembre 24, 2026 • 
Alejandro Flores
azalia ojeda (2).jpg

Azalia Ojeda

Captura LG VIP

Azalia está nominada por primera vez en La Granja VIP y este riesgo coincide con la narración de las tragedias que han marcado su vida.

Conocida por su carácter frontal, Azalia Ojeda es una pionera y experta de los realities en México ya que estuvo en el primero de los Big Brother hace cinco lustros.
Ahora tiene una nueva racha ya que acaba de estar en Survivor, donde tuvo una participación polémica ya que fue expulsada la primera semana y luego la reingresaron, y ahora está en La Granja VIP.
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Las cuatro tragedias de Azalia Ojeda
Azalia tuvo una semana difícil porque estuvo a punto de ser expulsada por haberle dado una cachetada a Kevyn Bicolor y en medio de este riesgo es que decidió compartir los momentos más trágicos de su vida durante una dinámica grupal.

“Mi mayor proceso de transformación fue el día que supe que iba a ser mamá”, contó.

Azalia resumió su vida como una secuencia larga de pérdida tras pérdida, a veces por distancia, otra por muertes inesperadas.

“Mis papás se divorciaron y decidieron que mi papá no nos podía ver. Pero cuando cumplí 15 años, sin que mi mamá supiera, me di a la tarea de buscar a mi papá”.
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Azalia lo encontró y comenzó una relación feliz con su papá... sin embargo solamente duró 3 años.

“Él tenía una fábrica de telas, y saliendo de esa fábrica lo asaltaron y se murió”.

A esa pérdida siguió una más: la de su padrastro, a quien recuerda como un hombre maravilloso.

“Mi mamá se casa y rehace su vida con un hombre que nos quiso como si fuéramos sus hijos y al poco tiempo se muere”

Por si fuera poco, Azalia contó una última tragedia, o mejor dicho una séxtuple tragedia.

“Yo desde chiquita siempre quise ser mamá y cuando empiezo a intentarlo...en ese transcurso pierdo seis bebés”.

Finalmente, contó que en 2024 secuestraron y asesinaron a su hermano.
Obviamente, Azalia hizo la narración en medio de un llanto inconsolable.

Azalia Ojeda La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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