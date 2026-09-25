¿Quién es el dueño de la marca Jesse y Joy?

La separación del dueto de Jesse y Joy ha generado preguntas en forma de meme ("¿con quién se queda el perro?”, se preguntan algunos en relación a su canción) y muchos más series (¿quién se quedaría con el nombre?).

Hasta ahora, la separación ha sido áspera y Jesse ha tenido actitudes con su hermana Joy muy criticadas, como haberla plantado en una conferencia de prensa esta semana.

Ninguno ha hablado sobre el impacto económico y de propiedad intelectual que significa el hecho de que el dueto dejará de existir.

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¿Qué registros hay en el IMPI de Jesse y Joy?

Pero los registros son memoria perenne: En el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial tiene cuatro marcas con la etiqueta de Jesse y Joy.

Y todas tienen una peculiaridad: están vencidas.

No se sabe si los hermanos Huerta tienen alguna marca registrada bajo un nombre diferente pero el registro específico de “Jesse y Joy” es claro: su fecha de terminación fue en 2025.

La primera de las marcas ampara la producción de discos y se trata de un registro presentado en diciembre de 2005, aprobada en 2006 y terminada en 2015.

La segunda marca cubre el rubro de “Servicios de entretenimiento, e igual que el anterior, tiene fecha de vencimiento en diciembre de 2015.

Las otras dos marcas se centran en los servicios periféricos al dueto, desde clubes de fans hasta presentaciones en televisión.

Esta otra marca tiene un registro en 2013 con fecha de terminación en 2022.

Con las mismas fechas, hay una cuarta marca que ampara actividades de publicidad y la organización de las giras.

Las cuatro marcas aparecen como propiedad de los dos hermanos.