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¿Quién es el dueño de la marca Jesse y Joy?

Estos son los registros que hay en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Septiembre 25, 2026 • 
Alejandro Flores
jesse y joy (1).jpg

Jesse y Joy

Instagram

La separación del dueto de Jesse y Joy ha generado preguntas en forma de meme ("¿con quién se queda el perro?”, se preguntan algunos en relación a su canción) y muchos más series (¿quién se quedaría con el nombre?).

Hasta ahora, la separación ha sido áspera y Jesse ha tenido actitudes con su hermana Joy muy criticadas, como haberla plantado en una conferencia de prensa esta semana.
Ninguno ha hablado sobre el impacto económico y de propiedad intelectual que significa el hecho de que el dueto dejará de existir.
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¿Qué registros hay en el IMPI de Jesse y Joy?

Pero los registros son memoria perenne: En el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial tiene cuatro marcas con la etiqueta de Jesse y Joy.
Y todas tienen una peculiaridad: están vencidas.

El turbulento final de Jesse y Joy

Todo lo que han dicho los hermanos Jesse y Joy Huerta sobre su separación

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No se sabe si los hermanos Huerta tienen alguna marca registrada bajo un nombre diferente pero el registro específico de “Jesse y Joy” es claro: su fecha de terminación fue en 2025.
La primera de las marcas ampara la producción de discos y se trata de un registro presentado en diciembre de 2005, aprobada en 2006 y terminada en 2015.
La segunda marca cubre el rubro de “Servicios de entretenimiento, e igual que el anterior, tiene fecha de vencimiento en diciembre de 2015.

Las otras dos marcas se centran en los servicios periféricos al dueto, desde clubes de fans hasta presentaciones en televisión.
Esta otra marca tiene un registro en 2013 con fecha de terminación en 2022.
Con las mismas fechas, hay una cuarta marca que ampara actividades de publicidad y la organización de las giras.
Las cuatro marcas aparecen como propiedad de los dos hermanos.

JESSEY JOY
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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