Betty Monroe reaparece y confirma todo lo MALO de Cristián de la Fuente; Karyme Lozano la respalda

En 2016, Betty Monroe llegó desde TV Azteca a Televisa a protagonizar “Sueño de amor” con Cristián de la Fuente, y aunque en esa época se rumoraba que se llevaban muy mal, ella lo desmentía... Hasta ahora, 10 años después, que decide desenmascarar al actor chileno.

En el canal de YouTube de Suriel, Betty Monroe decidió reaparecer tras muchos años sin dar entrevistas, y decidió hablar con la verdad. Recordó lo mal que la pasó con Cristián de la Fuente, quien se burlaba de ella por venir de una televisora donde no había cifras grandes de rating; esto ocurrió en el programa Hoy, aunque años después, Cristián terminó trabajando para TV Azteca.

“Como alguna vez se burló Cristián de la Fuente de mí y terminó trabajando en TV Azteca... Todo cae por su propio peso, tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y lo más importante es que tú estés bien con lo que has hecho en tu vida para que no haya algo con lo que te jodan después”, dijo Betty Monroe en pleno 2026.

Para sorpresa, Betty Monroe reveló algo que tanto se rumoraba: Cristián de la Fuente tenía problemas con ella

En el podcast de Suriel, Betty confirmó que en la historia de ‘Sueño de amor’ no estaba escrita para que la protagonista (ella) no se quedara con el galán (Cristián de la Fuente), de quien dijo: “No le caía bien al protagónico de cierta manera”.

Por si fuera poco, refirió que le hicieron daño en esa telenovela, incluida brujería y el hecho de querer humillarla rapándose en una escena.

“La envidia dentro de la televisión es muy fuerte. Entras a una empresa que es distinta, donde hay personas que están haciendo su carrera y no entienden por qué alguien que viniera de otra empresa tuviese el protagónico, ahí empezaron las envidias y muchas cosas”.

El rating no favoreció a “Sueño de amor”, y la producción decidió incorporar a Marjorie de Sousa, desplazando a Betty, quien era la protagonista. “El único que me defendió y advirtió que abriera los ojos, fue Julián Gil”, confesó.

“Cuando intentaron minimizarme y pelarme, ponerme pelona y hacerme sufrir, dije: ‘si voy a hacer un protagónico lo voy a entregar al 100, no me importa estar pelona porque soy bonita y si ellos creen que con esto me van a hacer menos, pues no’”.

Betty insistió en que a ella no le hicieron daño porque no abrió la puerta a que la lastimaran: “Pelear con personas, hacer brujerías, hacer cosas feas, no entra en mi persona, no cabe; la mala vibra y las dobles caras, me caen muy mal”.

Pese a todo, Betty Monroe tenía claro algo: “Si tú como actor te rentas para el circo, y te come el león, ni modo, te quedas sin mano pero sigues en el circo... Cuando uno decide rentarse en la televisión uno tiene que entender que tu obligación es quien te ve (el público), quienes estaban a mi alrededor y como se hayan portado, eso está en sus carreras, en sus vidas, a mí no me interesa. Yo me divertí y me llevé un buen sabor de boda con el productor, con Carmen Salinas, Renata Notni...”.

Hace 10 años, Betty Monroe MINTIÓ en el programa Hoy.

Este 2026 Betty dijo la verdad, lo que significa que hace 10 años mintió en el programa Hoy, donde la cuestionaron directamente si tuvo pleito con Cristián de la Fuente:

“Desde el principio, yo me llevo muy bien con Cristián, tuvimos muy buena relación como compañeros, como amigos... Me daba consejos, fue una persona muy generosa, tanto en escena como fuera de escena.

Él era de los puntuales, de los responsables, se sabía todos sus textos. O sea, bien. Cuando llegó Marjorie también tuve buena relación; nos llevamos todos, tenemos armonía”.

Karyme Lozano celebró que Betty rompiera el silencio y contó su experiencia

En 2013, Karyme Lozano también fue protagonista con Cristián de la Fuente e igualmente se rumoraba que tenían mala relación detrás de cámaras. Ella incluso lo acusó de hacerle Bullying, pero él negó todo.

Ahora, mientras se viralizan las declaraciones de Betty Monroe, Karyme Lozano decidió volver a romper el silencio: “Me da gusto que ya hablo de lo que le pasó. (Emoji de aplausos) Betty Monroe por ser valiente. A mí me pasó lo mismo en Quiero Amarte”.

“Cristián pidió que su personaje terminara con otro personaje y no conmigo, que era la protagonista. El productor respetó que los protagonistas terminaran juntos gracias a Dios. Pero quiso hacer lo mismo, entre muchas cosas más”, escribió Karyme Lozano.