Erika Buenfil y Eduardo Santamarina: Se reencuentran en “Sabor a ti” a 30 años de “Marisol”

Erika Buenfil y Eduardo Santamarina ya habían formado una pareja televisiva en Marisol, telenovela de 1996. Ahora vuelven a encontrarse como compañeros de ficción en Sabor a ti.

En la nueva telenovela producida por Lucero Suárez, los actores interpretan a un matrimonio cuya relación atraviesa momentos de tensión, separaciones y reconciliaciones. Más que una dificultad, la distancia entre ambos proyectos se convirtió en una oportunidad para reencontrarse profesionalmente.

Erika Buenfil destaca que recuperaron con rapidez la confianza y el lenguaje que habían construido frente a las cámaras, algo que, espera, también pueda percibirse en pantalla.

Ambos participan en “Sabor a ti”, protagonizada por Eva Cedeño y Mario Morán. En una historia original de José Ignacio Valenzuela, con adaptación de Lucero Suárez y José Rubén Núñez, que combina romance, comedia, celos, traiciones, misterio y revelaciones familiares.

“Marisol” se transmitió en 1996

Producida por Juan Osorio, en 1996 llegó a la pantalla “Marisol”, y a Erika Buenfil y Eduardo Santamarina los acompañaban actores de la talla de Irma Lozano, Aarón Hernán y Germán Robles; así como Claudia Islas, Enrique Álvarez Félix, Emma Laura, Sergio Basáñez, Pilar Montenegro y Renée Varsi.

¿De qué trataba ‘Marisol’? La protagonista tenía una cicatriz en un lado del rostro y vendía flores para mantener a su mamá enferma, quien antes de morir, le revela que pertenece a una familia adinerada.

Eventualmente, ‘Marisol’ se instala en la mansión de su abuelo, pero desata la envidia de la mamá de José Andrés, de quien Marisol -pese a su amor- los separan; él se casa y ella huye, pero luego regresa bajo la identidad de ‘Verónica’.

Con el tiempo, José Andrés y Marisol logran vivir su amor, pero la tragedia llega cuando tienen un hijo.