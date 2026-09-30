Retiran FICHA ROJA de Interpol a Inés Gómez Mont y a su esposo, revela presidenta Claudia Sheinbaum

“El Gobierno, vamos a solicitar que se recupere la ficha roja”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la Interpol retiró las fichas rojas contra la exconductora de ‘Ventaneando’, Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

Y es que ambos eran buscados por la justicia, por lo que pidió que se reactiven las alertas.

“Hoy me dijeron que Interpol quitó la ficha roja. Apenas hoy van a preguntar cuáles son las razones. El Gobierno, vamos a solicitar que se recupere la ficha roja”, indicó en ‘La Mañanera’.

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La mandataria de gobierno defendió la necesidad de mantener las alertas internacionales para facilitar su localización y eventual detención en otro país.

“Si van a otro país, pues tiene que hacerse con la orden de aprehensión porque son delincuentes”, afirmó.

Sheinbaum criticó que se quitara la ficha roja para quienes señaló como “factureros reconocidos” y que cuentan con orden de detención en México.Al tiempo, dijo que Álvarez Puga y Gómez Mont son requeridos por la justicia mexicana por un presunto esquema de empresas fantasma utilizado para facilitar la evasión fiscal, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero.

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La pareja cuenta con órdenes de aprehensión por presuntos delitos de peculado o malversación de fondos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto que asciende presuntamente a unos 3,000 millones de pesos (más de 160 millones de dólares).