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Retiran FICHA ROJA de Interpol a Inés Gómez Mont y a su esposo, revela presidenta Claudia Sheinbaum

La mandataria pidió que se vuelva a colocar la alerta internacional para facilitar la localización de la conductora de televisión y su marido.

Septiembre 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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“El Gobierno, vamos a solicitar que se recupere la ficha roja”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la Interpol retiró las fichas rojas contra la exconductora de ‘Ventaneando’, Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

Y es que ambos eran buscados por la justicia, por lo que pidió que se reactiven las alertas.

“Hoy me dijeron que Interpol quitó la ficha roja. Apenas hoy van a preguntar cuáles son las razones. El Gobierno, vamos a solicitar que se recupere la ficha roja”, indicó en ‘La Mañanera’.

TE RECOMENDAMOS: Las claves del arresto de Víctor ’N’ y la fuga de Inés ’N’: una llamada, 100 MDP y una transferencia fallida

La mandataria de gobierno defendió la necesidad de mantener las alertas internacionales para facilitar su localización y eventual detención en otro país.

“Si van a otro país, pues tiene que hacerse con la orden de aprehensión porque son delincuentes”, afirmó.

Sheinbaum criticó que se quitara la ficha roja para quienes señaló como “factureros reconocidos” y que cuentan con orden de detención en México.Al tiempo, dijo que Álvarez Puga y Gómez Mont son requeridos por la justicia mexicana por un presunto esquema de empresas fantasma utilizado para facilitar la evasión fiscal, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Detienen AL CUÑADO de Inés Gómez Mont, Alejandro Mario ’N’ en Cancún

La pareja cuenta con órdenes de aprehensión por presuntos delitos de peculado o malversación de fondos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto que asciende presuntamente a unos 3,000 millones de pesos (más de 160 millones de dólares).

inés gómez mont Víctor Álvarez Puga interpol
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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