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Gibrán, SEXY SOBRINO de Yahir, robó cámara y ganó miles de seguidores de la noche a la mañana

El sobrino de Yahir robó suspiros y aumentó sus números en las redes sociales.

Septiembre 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Yahir-Gibran.jpg

Gibrán, el sobrino de Yahir, ingresó a ‘La Casa de los Famosos’.

Instagram

La noche del último martes de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ de sorpresa comenzaron a llegar familiares y amigos de cada uno de los habitantes.

‘Ese Pérez’ recibió a su mamá, Memo Schutz a su esposa, Karina a su hermano, Mariana a su socio, Ernesto Laguardia a su amigo Martín Ricca, Gema a su abuelita y Yahir a su sobrino.

Los familiares llegaron con la posibilidad de pasar 24 horas junto a los finalistas del reality. Y justo abandonarán ‘La Casa’ el mismo día en el que se de a conocer al primer eliminado.

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Al arribo de los seres queridos, la dinámica y la casa se llenó de nostalgia, anécdotas, chistes y momentos compartidos. Todos abrazaban a los suyos luego del aislamiento de más de dos meses.

También tuvieron la oportunidad de bailar con ‘Los Ángeles Azules’, quienes ofrecieron una breve presentación antes de la cena.

Muchas preguntas sobre la vida que dejaron antes de entrar a jugar en el programa de televisión. Así les ocurrió particularmente a Yahir y a su sobrino Gibrán.

Y es que desde que Aldo estaba en ‘La Casa’, Yahir ya le había contado de Gibrán, su sobrino al que considera un hijo y con el que tiene una gran relación en la que incluso comparten la disciplina y su amor por el ejercicio.

En las redes sociales del joven se pueden observar diversos videos en entrenamientos junto a su tío.

Gibrán, de inmediato, robo miradas y corazones y duplicó su número de seguidores. De hecho, al momento de su ingreso reportaba unos 13 mil y tras su aparición en ‘La Casa de los Famosos’, los números se elevaron a más de 24 mil hasta el momento.

“Vengo de ‘La Casa de los Famosos’”, “Todos venimos del mismo lugar”, “Yahiiiiiiiir tío”, “Vengo de parte de ‘La Casa de los Famosos’, me dijeron que aquí vive el sobrino más guapo y encantador de mi tío Yahir…”, “Así como lo ven, lo ven” y “Esos Othón”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en sus publicaciones.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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A Gibrán le quedan varias horas al interior del reality, pero sin duda su vida ya tomó un giro.

Yahir La casa de los famosos 4
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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