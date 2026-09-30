Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Mujer muere EN PLENA VISITA en el Reclusorio Oriente; un día antes se había realizado una liposucción

La víctima presentó problemas para respirar y finalmente le dio un paro cardiaco.

Septiembre 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
mujer-lipo.jpg

Una mujer se hizo una lipo y al día siguiente acudió a visitar a un interno a la cárcel, y ahí perdió la vida.

Getty Images

Lo que sería una tranquila convivencia familiar en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, se convirtió en una tragedia para una familia. Y es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que una mujer perdió la vida al interior del penal.

Según las autoridades, el personal de Seguridad Penitenciaria le brindó ayuda a una mujer que acudió a visitar a una Persona Privada de la Libertad (PPL), ya que durante su estancia presentó problemas de salud.

La mujer tenía dificultad para respirar.

TE RECOMENDAMOS: Lucha Villa y la liposucción que terminó EN TRAGEDIA hace casi 30 años
De inmediato, fue trasladada al servicio médico del centro penitenciario, sin embargo falleció.

“Se determinó que ya no contaba con signos vitales. Motivo por el cual y conforme a protocolo se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, indicó la SSC en una tarjeta informativa.


Al tiempo, la corporación dijo que la mujer estaba acompañada de su hija y su madre, quienes le dijeron a las autoridades que la víctima sufría de presión alta, además, un día antes se había sometido a una liposucción.
Más noticias virales
Michelle-Zepeda.jpg
Viral
ARRESTAN a Michelle Zepeda, conductora de N+ tras atropellar fatalmente a un motociclista
Varios testigos dijeron que habría intentado huir del lugar.
Septiembre 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
Periodista cubría la noticia de un choque cuando helicóptero en el que sobrevolaba SE DESPLOMÓ
Septiembre 17, 2026
Viral
14 perritos murieron en una casa, estaban solos y un tanque de gas explotó tras caerle PIROTECNIA
Septiembre 17, 2026
Viral
Desgarrador e insólito aspecto de ‘La MataViejitas’ y ‘La NarcoSatánica’; REAPARECEN en silla de ruedas
Septiembre 16, 2026
Viral
Terror en un hotel: Sujeto se esconde DEBAJO DE LA CAMA de una pareja mientras dormían
Septiembre 15, 2026
Joanna-Wietrzyk.jpg
Viral
Atleta sufre EL PEOR ACCIDENTE de su vida y gana… aunque deja rastros de materia fecal
Septiembre 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tandas-Nuevo-Leon.jpg
Viral
Mujer finge su muerte y hasta organiza funeral para ROBARSE LA TANDA que asciende a 1 millón de pesos
Septiembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Combi-inundacion.jpg
Viral
Familia renta combi para IR A UNA FIESTA, quedan varados en inundación y mu3ren 6 por intoxicación
Septiembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

NO TE VAYAS SIN LEER: Acude a clínica de belleza y LA DESAPARECEN en Puebla; distrajeron a su familia y se la llevaron inconsciente

Finalmente, las autoridades indicaron que se desconoce si las causas de la muerte están asociadas a esa cirugía o a su padecimiento de presión alta, por lo que ya trabajan en determinar con exactitud los motivos que derivaron en su deceso.

reclusorio oriente Liposucción Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Estudiante-abuso.jpg
Viral
Estudiante denuncia a 7 miembros de una fraternidad por drog4rl4 y vi0l4rl4 durante horas; fiscal LOS DEFIENDE
Septiembre 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Dennis-Haskins.jpg
Hollywood
Despiden a Dennis Haskins, el director ‘Belding’ de ‘Salvados por la campana’
Septiembre 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
concepcion-marquez-luto.jpg
Famosos
Murió Concepción Márquez, inolvidable actriz de telenovelas y ‘Lo que callamos las mujeres’
Septiembre 29, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Los-Mier.jpg
Famosos
‘Los Mier’ están de luto: muere fundador y le dan el último adiós con desolador mensaje
Septiembre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lucero-abuela.jpg
Famosos
Lucero rechaza que SE LE “ANTOJE” convertirse en abuela así como Alicia Villarreal: “Nombre…”
Tras confirmarse que Melenie Carmona está embarazada y que en un momento se habló de que el padre sería Manuel Mijares Jr., Lucero negó contundente que pronto tendrá nietos.
Septiembre 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Victoria-Ruffo.jpg
Famosos
Victoria Ruffo no se atendió a tiempo y tuvo que someterse a DELICADA CIRUGÍA: “se me hizo una bola muy fea”
Victoria Ruffo preocupó a sus seguidores al aparecer muy adolorida y colocándose hielo para aminorar el dolor.
Septiembre 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gala-LaJosa-Paty.jpg
Famosos
Gala ahora arremete contra ‘La Josa’ y Paty Cantú y las acusa DE PLAGIAR su canción ‘La Mala’
Gala Montes compartió varios videos en los que explica cómo se ‘robaron’ el tema que compuso.
Septiembre 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Bettina-Salazar.jpg
Famosos
‘Olga Sana’ destapa que la bolita de su seno izquierdo “DIO POSITIVO A CÁNCER” y se realizará mastectomía
Bettina Salazar había revelado que sólo tenía el 10% de probabilidades de que padeciera un tumor benigno.
Septiembre 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez