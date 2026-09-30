Mujer muere EN PLENA VISITA en el Reclusorio Oriente; un día antes se había realizado una liposucción

Lo que sería una tranquila convivencia familiar en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, se convirtió en una tragedia para una familia. Y es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que una mujer perdió la vida al interior del penal.

Según las autoridades, el personal de Seguridad Penitenciaria le brindó ayuda a una mujer que acudió a visitar a una Persona Privada de la Libertad (PPL), ya que durante su estancia presentó problemas de salud.

La mujer tenía dificultad para respirar.

“Se determinó que ya no contaba con signos vitales. Motivo por el cual y conforme a protocolo se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, indicó la SSC en una tarjeta informativa.

#TarjetaInformativa | Esta tarde, personal de #SeguridadPenitenciaria del #Reclusorio Preventivo Varonil #Oriente tomó conocimiento de una mujer que visitaba a una Persona Privada de la Libertad (#PPL) y que comenzó a sentirse mal, mencionando que le faltaba el aire.



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MUJER SE SOMETE A LIPOSUCCIÓN Y MUERE DURANTE VISITA AL RECLUSORIO ORIENTE



Una mujer identificada como Areli Guadalupe murió este martes mientras se encontraba de visita en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Ciudad de México, un día después de haberse sometido… pic.twitter.com/QKF0CzfNHE — 24 Morelos (@24_morelos) September 30, 2026

TE RECOMENDAMOS:De inmediato, fue trasladada al servicio médico del centro penitenciario, sin embargo falleció.Al tiempo, la corporación dijo que la mujer estaba acompañada de su hija y su madre, quienes le dijeron a las autoridades que la víctima sufría de presión alta, además, un día antes se había sometido a una liposucción.NO TE VAYAS SIN LEER:

Finalmente, las autoridades indicaron que se desconoce si las causas de la muerte están asociadas a esa cirugía o a su padecimiento de presión alta, por lo que ya trabajan en determinar con exactitud los motivos que derivaron en su deceso.