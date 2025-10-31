Las claves del arresto de Víctor ’N’ y la fuga de Inés ’N’: una llamada, 100 MDP y una transferencia fallida

“Ya lo encontré. Si ustedes no me llevan con él, voy a dar su paradero”.

Diversas versiones de los medios de comunicación apuntan a que la conductora de televisión, Inés ’N’, huyó de Estados Unidos luego de la detención de su esposo, Víctor ’N’. Una de ellas sostiene que el también empresario —acusado por la justicia mexicana de delincuencia organizada, defraudación fiscal y otros delitos— pudo haber evitado su aprehensión por agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE) en septiembre pasado.

Además, el comunicador Jorge Carbajal indicó en su programa de Youtube, ‘En Shock’, que la detención de Víctor ’N’ se concretó gracias a que su expareja Marycarmen López, brindó información clave a las autoridades estadounidenses.

Por su parte, el periodista Luis Chaparro, director del sitio web ‘Píe de Página’, reveló que fuentes al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) y del ICE confirmaron que la detención ocurrió en septiembre en una de las propiedades de la pareja en Miami, Florida.

Chaparro destacó que la presentadora no fue arrestada porque los agentes del ICE determinaron que su arresto representaría dejar a sus siete hijos sin una red de apoyo.

“Una parte fue suerte y otra parte un beneficio, no sé si inédito, pero que el Departamento de Migración y Aduanas no se lo ofrece a cualquiera. Hemos visto, sobre todo en los últimos meses, redadas en contra de madres con hijos”, explicó Chaparro a ‘W Radio’.

Sin embargo, Carbajal sostuvo que Inés ’N’ evadió a los agentes por una estrategia acordada previamente con su esposo. Ante la posibilidad de un arresto, ambos decidieron vivir en casas separadas para proteger a los menores.

Tras abundar sobre el tema, Carbajal señaló que, días antes del operativo, la presentadora de televisón fue alertada por sus abogados sobre la posibilidad de que su ubicación fuera revelada.

“Supuestamente, los abogados de Inés reciben la llamada de Marycarmen López, quien les dice: ‘Ya lo encontré. Si ustedes no me llevan con él, voy a dar su paradero’”, afirmó el youtuber.

López habría exigido a su expareja un depósito de 100 millones de pesos como compensación por años de incumplimiento de pensión alimenticia, además de un avión privado para facilitar su huida.

Jorge Carbajal indicó que la defensa legal de ‘Inés’ rechazó la propuesta al considerar que no era competencia de la conductora. En respuesta, Marycarmen habría revelado el paradero del empresario a las autoridades estadounidenses.

Según ‘Pie de Página’, agentes del ICE detuvieron a Víctor ’N’ por inconsistencias en sus declaraciones e irregularidades en su ingreso a territorio estadounidense.

Según reportes citados por Chaparro, el empresario e Inés ’N’ informaron que ingresarían al país por vía aérea, aunque finalmente lo hicieron por vía marítima. Esa violación habría motivado la detención del empresario, quien el próximo 12 de noviembre tendrá una audiencia para definir su situación legal.

En caso de ser deportado, el Gobierno de México confirmó que solicitará oficialmente la extradición del abogado.