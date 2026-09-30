Melissa Galindo celebra que quedó absuelta de la demanda que Kalimba promovió EN SU CONTRA

“Hoy más que nunca creo en la justicia y en las instituciones. Después de años de miedo y culparme”.

Hace un par de días, trascendió que Kalimba habría perdido la demanda por daño moral que interpuso contra Melissa Galindo, luego de que ella lo denunciara de abuso sexual.

Ahora, es la propia artista la que confirma mediante un comunicado que quedó absuélvanmela de la demanda civil promovida en su contra.

“Los tiempos de Dios son perfectos.

Hoy más que nunca creo en la justicia y en las instituciones. Después de años de miedo y culparme; hoy siento una profunda paz por haber tenido el valor de alzar la voz y no quedarme callada, como lo viven miles de mujeres todos los días por miedo.

Gracias a mis abogados Mauricio Pasquel Rochín, abogado civilista; A la maestra Odette Muñoz, de Muñoz Espinoza; y a Wilfrido Castillo por creer en mí, por escucharme, respaldarme y acompañarme durante todo este camino.

Gracias Melissa Lovers por su amor incondicional y por supuesto gracias a mi familia, amigos y sobre todo a ti mi amor por acompañarme en las malas y en las buenas.

Gracias por darme siempre el soporte y la fortaleza que he necesitado para seguir adelante.

Hoy mi corazón está lleno de gratitud.

Vamos adelante!”, escribió Galindo junto al comunicado que echa por tierra la demanda promovida por Kalimba.

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¿Por qué demandó Kalimba a Melissa Galindo?

Fue en marzo de 2023, cuando la artista acusó públicamente a Kalimba de abuso sexual agravado. A través de su perfil en Instagram, la originaria de Sinaloa narró que todo ocurrió entre 2019 y 2020 cuando trabajaban juntos.

De inmediato, el intérprete de ’No me quiero enamorar’ negó los señalamientos. Y luego, mediante su abogado anunció que contrademandaría a Galindo por difamación y daño moral, bajo la premisa de que las acusaciones le generaron pérdidas laborales.

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⚖️ Kalimba pierde demanda por daño moral contra Melissa Galindo



El Juzgado Séptimo de lo Civil de la CDMX rechazó la demanda presentada por Kalimba contra la cantante que lo denunció penalmente por presunto abuso sexual.



El integrante de OV7 acusó a Galindo de difamarlo y… pic.twitter.com/2647AuCinC — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) September 23, 2026

El equipo legal de Kalimba aseguró contar con más de 120 pruebas periciales para respaldar su demanda. Entre los daños que alcanzaron al exOV7 estuvieron la cancelación de dos conciertos y su participación en la puesta en escena ‘Mentiras’.