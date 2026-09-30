Muere el político y boxeador Jorge Kahwagi; amigos entrañables lo despiden

La mañana del 30 de septiembre, se dio a conocer el deceso del político y boxeador Jorge Kahwagi Macari. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de su amigo Roberto Palazuelos.

‘El Diamante Negro’ compartió un desgarrador mensaje para darle el último adiós a su compañero, quien tuvo una participación frecuente en las pantallas de televisión al vincularse en el mundo del entretenimiento como cuando participó en ‘Big Brother VIP’.

“Vuela alto querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre hermano querido y me uno al dolor de Doña Sonja y sus hermanas Sonja y Layla con mucho cariño en este momento tan duro. Jorge Kahwagi Macari buen viaje”, escribió Roberto.

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Vuela alto querido Jorge tal como viviste pic.twitter.com/wuQ3Cz5GAg — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) September 30, 2026

Por su parte, el senador Manuel Velasco, esposo de la exRBD Anahí, también dio cuenta del deceso del político y exdeportista.

“Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz”, se lee en su publicación de X.

Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz.🕊️ pic.twitter.com/pFvkXv6KAG — Manuel Velasco (@VelascoM_) September 30, 2026

Cabe recordar que en marzo pasado murió su padre, Jorge Kahwagi Gastine, empresario y abogado que fue presidente del periódico ‘La Crónica de Hoy’, además de que fue fundador de la Inmobiliaria ‘Layla’ y propietario de ‘Cosmocolor’.

El empresario fue miembro constante del Patronato del CONALEP, del Sistema de Enseñanza Pública de Nivel Técnico, miembro de la junta de gobierno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.

¿Quién fue Jorge Kahwagi?

Durante 20 años, Kahwagi Macari creó un perfil que mezcló política, deporte, televisión y escándalos, con una evidente influencia familiar y alianzas políticas de alto perfil.

Nació en la Ciudad de México, el 28 de mayo de 1968, e inicio su carrera en la política, al integrarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde fue diputado federal entre 2001 y 2006. A la par de su paso por la Cámara de Diputados, pidió licencia para participar en ‘Big Brother’. Esto generó que diversos partidos objetaran su petición y criticaran el uso de recursos públicos en actividades extralegislativas.

Siempre se mantuvo cercano a Elba Esther Gordillo y dejó el PVEM para sumarse al Partido Nueva Alianza (PANAL), fundado por la maestra. Allí se desempeñó como secretario general y luego como presidente de la organización entre 2007 y 2011.

Entre 2009 y 2012 regresó a la Cámara de Diputados por el PANAL, periodo en el que fue señalado por acudir en estado inconveniente a promover reformas.

La incursión de Kahwagi Macari en el deporte se sumó a la controversia de su trayectoria. Entre 2001 y 2005 protagonizo 11 peleas profesionales, todas ganadas por nocout. Se consagró como campeón mexicano de peso crucero en 2002.

Obtuvo títulos de campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), además del campeonato internacional del CMB. Sin embargo, su carrera deportiva fue objeto de fuertes críticas por la baja calidad de los rivales enfrentados, la escasa trayectoria de muchos de ellos y sospechas de peleas arregladas.

Al menos cuatro de sus rivales fueron investigados por el FBI bajo sospecha de haber recibido dinero para dejarse vencer.

En 2015, Kahwagi volvió a boxear tras una década de retiro, pero el combate duró sólo 40 segundos tras un golpe a la mandíbula de su contrincante, el árbitro detuvo la pelea y le otorgó la victoria al político.

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Más escándalos

En 2013, fue acusado en Puerto Vallarta de agredir físicamente a su entonces pareja, Ana Gabriela González Sánchez, quien termino gravemente herida.

En 2019, el empresario enfrentó una grave crisis de salud al sufrir una úlcera gástrica perforada, lo que lo llevó a terapia a intensiva y que derivó en una infección bacteriana de largo tratamiento.

Los últimos años han estado marcados por un cambio radical en su imagen: sobrepeso, hinchazón facial y rumores de cirugías estéticas, particularmente porque fue el primer famoso mexicano en cambiar el color de sus ojos.

Sus apariciones públicas disminuyeron drásticamente, al punto que su cuenta de X, así como su presencia misma, permanecía inactiva desde 2019.

Descanse en paz.