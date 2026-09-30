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Famosos

ACUSAN a producción de La Casa de FAVORITISMO por Ese Pérez y Gema Garoa: ¿Qué pasó?

Fans de Yahir y el resto de finalistas señalan a la producción de La Casa de los Famosos México de favorecer a “los mellizos” (Ese Pérez y Gema Garoa). Además, detectaron granjas de bots que VOTAN por ellos.

Septiembre 29, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Ese Pérez y Gema Garoa

ViX

Mientras Gema Garoa se queja porque -en su percepción- su visita de Sofía Castro y el video de Eduin Caz para Ese Pérez, no tuvo el mismo tiempo que las visitas para el resto de habitantes durante la gala del lunes 28 de septiembre en La Casa de los Famosos México... Fans acusan a la producción de favorecerlos.

Los llamados “Mellizos”, como se les dice en redes sociales a Ese Pérez y Gema Garoa, pasaron buen tiempo de la tarde en el jardín, escuchando una batucada, mensajes de apoyo y música a favor de Ese Pérez, sin que la producción les pusiera música rock (como toda la temporada lo hicieron) para evitar que los habitantes escucharan todo.

Al menos de eso acusan a la producción del programa varios mensajes que ya circulan en redes sociales.
"¿Ya vieron las mam4das de la producción? No les prenden la música, no les prenden el rock que siempre les ponen a todos. ¿Qué onda p..che producción guanga? Ya sabemos contra quién vamos: contra la producción”, dijo Oscar, amigo de Yahir.

La cuenta @fluttershy28ok escribió: “Era evidente el favoritismo por Ese y Gema... Pero ya tan descarados que son a los únicos que les dejan escuchar los carritos que los apoyan y que celebren... Muy mal que tenga tantas injusticias está casa”

En redes sociales, algunos usuarios cuestionaron los motivos de La Jefa por permitir que Ese y Gema escucharan todo.

Además, hay cuentas que presumen que compraron votos para los Mellizos

La cuenta @chilis1703 escribió: “Debemos unirnos los fandoms Yahir Mariana karina Memo Ernesto para hacer tendencia es ya mucho descaro el favoritismo a ciertos participantes y que no revisen los bots que les están metiendo”.

Y es que una cuenta de Instagram presumió la compra masiva de votos a favor de Ese Pérez y Gema Garoa, lo que sería una práctica desleal para la competencia.

La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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MrPepe Rivero