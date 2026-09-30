¿Qué hay detrás del altercado de Mariana Treviño en ‘Mentiras’? Hasta Lola Cortés dice que NO PUEDE hablar

“Yo no puedo hablar”.

La estrella del teatro, Lolita Cortés, supo qué pasó en aquel altercado que protagonizó Mariana Treviño, y donde hace unos días los rumores apuntaban a que había golpeado a vestuaristas de ‘Mentiras All Stars’.

Y es que la prensa recogía que la puesta enfrentó diversos problemas técnicos durante su presentación en Los Ángeles, California.

Fue el pasado 19 de septiembre en el YouTube Theater de Inglewood, California, donde se dio la presentación en la que se escuchó a Mariana decir “es un desmadre”. Los dichos de la intérprete habrían ocurrido tras fallas técnicas reportadas en cuentas de X: problemas con elevadores en el escenario, audio, micrófonos abiertos y la “zapatilla” usada por Belinda presentó inconvenientes. Un video mostró a la cantante resolviendo en el escenario la falla de un elevador.

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Al tiempo, el público se dio cuenta de que el elenco sacó adelante la función sin detenerla. De acuerdo a Jorge Carbajal, la supuesta pelea que involucra a Mariana ocurrió cuando requería un cambio de vestuario y al no ponerse de acuerdo con la encargada de la ropa, hubo un fuerte reclamo. La discusión habría escalado hasta los golpes según Carbajal, quien aseguró que los de la primera fila habrían presenciado cómo Mariana Treviño cacheteó a la vestuarista. Tras el altercado, la actriz salió “como si nada” al escenario.

Según la versión del comunicador, al término de la función, la producción había tomado la decisión de que la actriz no estuviera en la presentación del 8 de noviembre en el Auditorio Nacional. Y aunque al principio se publicaron carteles sin la imagen de Treviño, luego la misma actriz reapareció anunciando que sí estará.

El video de la pelea

Luego de unos días, imágenes de aquel momento salieron a la luz y confirmaron que un incidente ocurrió al momento en el que Mariana debía cambiar su vestuario. Si bien no se observan cachetadas, sí hay manoteos. La actriz se arranca la peluca y sin el vestido de su personaje se ve cómo sale a escena cantando y sin estar lista.

¿Qué dice Lola Cortés del altercado?

La prensa cuestionó a la intérprete sobre el altercado tras bambalinas durante la producción. Le plantearon directamente si podía hablar de “todo eso que está sucediendo alrededor de Mariana Treviño y de lo que sucede en ‘Mentiras All Stars’”.

“Yo no puedo hablar”, dijo de forma tajante.

Luego, abundó:

“Cuando vino la fragmentación de ‘Mentiras’, que vino todo esto de la demanda… yo tomé bandos y varias tomamos bandos. Mi bando, el señor Morris Gilbert… Yo no he visto ésta y no pienso ir a verla. Amo a mi amigos y me da mucho gusto si les está yendo bien, pero para mí el respeto más grande lo tiene mi jefe”, expresó Lola.

Al tiempo subrayó: “No puedo hablar de todo lo que viví, de todo lo que vi, de todo lo que pasó, que fueron cosas muy fuertes que no tendrían por qué haberse dado, que no tendrían por qué haber pasado, pero desafortunadamente no todas las estrellas que ven ustedes brillan”.

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Finalmente dejó en claro que los escándalos han tenido como base el ego de las artistas.