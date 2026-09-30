Caso Carín León: ¿Cuántos miles de afectados se suman para proceder legalmente por cancelación en Las Vegas?

Veinte días después de que Carín León cancelara su concierto en la Sphere de Las Vegas, sus fans no olvidan y comienzan a tomar acciones legales. Lo que debía ser una noche inolvidable terminó en frustración, gastos sin recuperar y preguntas que siguen sin respuesta. Desde Tabasco, Mariela Ruye impulsa una iniciativa para reunir a los afectados y buscar, con asesoría legal, una posible reparación.

La admiradora del intérprete viajó con tres familiares y llegó a Las Vegas tres días antes del espectáculo. Para ella, la residencia representaba algo más que la oportunidad de ver a su cantante favorito: era motivo de orgullo por la presencia de un mexicano en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento.

“Yo me sentía muy orgullosa de que un primer mexicano estuviera en una plataforma tan importante como es la Sphere. A mí me gusta mucho Carín, lo conozco desde que salió su primera música. Quiero separar que esta situación no tiene nada que ver con su talento. Él es un excelente músico”, aclaró en entrevista exclusiva con TVyNovelas.

La noche del 10 de septiembre, los asistentes comenzaron a ingresar al recinto desde las 18:30 horas. Muchos llegaron temprano para tomarse fotografías, comprar bebidas y recorrer el lugar. Mariela y su familia ya estaban sentados, con alimentos, bebidas y mercancía del artista, cuando recibieron el aviso de que el concierto no se realizaría. Según su testimonio, la notificación llegó alrededor de las 20:30 horas, cuando el público llevaba horas dentro de la Sphere.

La frustración, explica, se agravó porque muchos habían organizado el viaje con meses de anticipación y destinado una cantidad considerable de dinero para esa experiencia. “Cualquier artista puede tener un contratiempo, cualquier artista puede cancelar por circunstancias de fuerza mayor, pero creo que ningún artista había cancelado estando ya el concierto y en una presentación tan importante”, señaló.

Al regresar de Las Vegas, el 11 de septiembre, Mariela publicó un video desde el avión en el que mostró la inconformidad de varios asistentes. La grabación comenzó a circular en TikTok y, a partir de entonces, recibió mensajes de personas que aseguraban haber vivido una experiencia similar. “Empecé a recibir infinidad de mensajes, gente de Perú, de Chile... videos de niñas llorando con su outfit en medio de la Sphere, con mucha ilusión, esperando a Carín León”, contó.

Entre los testimonios que le han llegado, menciona mensajes de personas que aseguran haber trabajado en la logística del concierto y que, según sus versiones, desde las 10 de la mañana ya se sabía que el cantante no se presentaría. Mariela aclara que no le consta esa información y que no pretende dar por ciertos motivos que no ha podido comprobar.

Carin León Getty Images

UNA INICIATIVA EN MARCHA

La respuesta a su video llevó a Mariela y a otras seguidoras a organizarse. Por ahora, aclara, la demanda colectiva no está formalizada: los abogados se encuentran analizando el caso y les solicitaron reunir información de las personas afectadas, incluidos sus datos y gastos. “Lo que mis compañeras y su servidora hicimos fue hacer un grupo de WhatsApp que se llenó en dos días; se saturó. Ya tuvimos que hacer una comunidad con un segundo grupo”, explicó.

La convocatoria ha crecido rápidamente. Mariela calcula que alrededor de mil 400 personas se han sumado y que todavía buscan incorporar a más afectados antes de definir con los abogados qué vías podrían seguir. “Debemos tener un poquito más. No tenemos un número ni un límite, pero sí queremos sumar a la mayoría de las personas que estuvieron afectadas”, señaló.

El siguiente paso es concentrar la información mediante un formulario y revisar la documentación de quienes decidan participar. Una vez reunidos esos elementos, los abogados podrán valorar las alternativas legales y determinar cómo proceder.

¿QUÉ RECLAMAN?

Las solicitudes que ha escuchado no son idénticas. Algunos seguidores plantean que el concierto se adelante para quienes viajaron a Las Vegas; otros consideran que la solución debe contemplar los gastos que hicieron para asistir a una presentación que finalmente no ocurrió. “La mayoría estamos en común de que se nos haga una remuneración de los gastos que realizamos para ir al concierto que no se llevó a cabo”, dijo.

Uno de los problemas que más preocupa a Mariela es el reembolso de los boletos. Asegura que ha recibido mensajes de personas cuyas boleteras se niegan a devolverles el dinero, bajo el argumento de que el concierto no fue cancelado, sino reprogramado para el 15 de septiembre de 2027.

La situación también genera dudas entre quienes compraron entradas a través de plataformas distintas a la venta directa de la Sphere. Mariela reconoce que todavía deberán revisar con los abogados qué alternativas existen ante las distintas condiciones de compra y las respuestas que han recibido los afectados.