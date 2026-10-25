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Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez ya está listo para volver a casa: Su hija da buenas noticias sobre su salud

Daniela, la hija del Flaco Ibáñez, compartió actualización del estado del cómico.

Octubre 25, 2026 • 
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Hija de Manuel El Flaco Ibáñez

Instagram

Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez, cómico de la picaresca mexicana de los años 70 y 80 y leyenda del teatro de revista, se encuentra internado por razones médicas que no han sido reveladas.

Amigos y colegas suyos, alertaron sobre su salud desde el jueves, cuando publicaron mensajes en sus redes sociales para solicitar donadores de sangre.

Su hija, Daniela Ibáñez, agradeció las muestras de amor y preocupación para el actor, a quien se le reportaba como delicado.

Sin embargo, su hija aclaro: “Él está estable, está bien. Sé que hubo personas que comentaron la noticia de manera más alarmista de lo que está siendo”.

Este domingo 25 de octubre, Daniela compartió una historia en Instagram donde dijo que El Flaco Ibáñez “ya está listo para irse a su casa”.

Además, agradeció a las personas que acudieron a donar sangre, como lo solicitaron durante varios días.

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Manuel el Flaco Ibáñez actualmente es parte del elenco de “Vecinos”, programa en el que demuestra su milimétrico timing cómico con frases como: “claro, el rico siempre humillando al pobre”

Daniela dijo que tanto ella como su hermana y su madre están conmovidas por la respuesta y solidaridad del público.

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Manuel el Flaco Ibáñez

Instagram

Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez hospitalización No te pierdas
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