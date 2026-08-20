Ramón Ayala Jr. responde a las acusaciones de 4gr3sión s3x4al de tres exempleados: “Yo estoy bien”

“Todo bien, todo bien”.

A inicios del año, Ramón Ayala Jr. fue demandado por exintegrantes de ‘Bravos del Norte’, quienes lo señalan de agresiones sexuales y conductas inapropiadas durante las giras de trabajo de la agrupación en Estados Unidos entre 2024 y 2025.

Por ello, antes de su presentación en el teatro del pueblo de la Feria Nacional Potosina, el hijo de ‘el Rey del Acordeón’, fue abordado por la prensa.

“La gente está preocupada por ti, por las acusaciones”, le expresaron algunos reporteros. A lo que Ayala Jr. respondió: “No sé por qué. Yo estoy bien. Gracias, gracias”, respondió tajante mientras subía con prisa a su camioneta.

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Sobre este mismo tema también fue cuestionado ‘El Rey del Acordeón’, quien se encontraba en el mismo lugar que su hijo Ramón Jr., sin embargo, optó por desviar la conversación.

“Para toda la gente que está preocupada por usted, ¿qué les dice?”, le preguntaron. A lo que respondió: “Que los amo con todo mi corazón y muchas gracias porque ellos se han acordado de nuestra música (…) Me da mucho gusto saludar a toda mi gente de por acá”, dijo.

“Sobre el proceso, ¿quiere comentar algo?”, le insistieron, a lo que Ramón Ayala se limitó a decir: “Todo bien, todo bien”.

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A mediados de febrero de 2026 trascendió la demanda que el abogado Tony Buzbee presentó a nombre de tres exintegrantes de Ramón Ayala y sus Bravos del Norte contra Ramón Ayala Jr. por presuntas agresiones sexuales repetidas, acoso y conductas inapropiadas durante giras de trabajo en Estados Unidos entre 2024 y 2025.