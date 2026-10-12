Julio Camejo y ‘Kunno’ casi se pelan A GOLPES: “Te sale perfecto ser m4r1c0n, porque es lo que eres adentro”

“Lo que criticas de Rafa, de Ivonne, de Azalea, es lo que te define a ti”.

Reclamos relacionados al desempeño de ‘Kevyn Bicolor’ en ‘La Granja VIP’ llevaron a Julio Camejo y a ‘Kunno’ a terminar casi a golpes. El influencer cuestionó al actor por su actitud y por criticar a otros mientras él también incurría en comportamientos que reprochaba.

Camejo insistía en el desempeño de ‘Kunno’ y que hubiera elegido a una participante para las labores dentro del reality.

“Que tú hayas sido el peor capataz y que te hayan faltado huev*s para escoger a la mejor peona cuando dijiste que era una semana de mujeres y le quitaste el derecho a la mujer que se lo ganó”, reclamó Camejo.

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A lo que ‘Kunno’ respondió: “Lo que criticas de Rafa, de Ivonne, de Azalea, es lo que te define a ti”, le dijo, antes de acusarlo de buscar enfrentamientos con mujeres. Julio, por su parte, repitió la expresión “pocos huev*s”, mientras el influencer lo retaba a encararlo.

La pelea verbal no se detuvo y ‘Kunno’ insistía en que el actor le dijera las cosas de frente, mientras él le argumentaba que debía comportarse como un adulto. Camejo imitaba al amigo de Ángela Aguiar e incluso trajo a la mes cómo manifestaba que se quería ir.

“Me voy de ‘La Granja’, no puedo”.

Ante los constantes ataques, ‘Kunno’ lanzó una expresión homofóbica contra su compañero, aunque Julio imitaba también sus movimientos y le mandaba besos al aire.

“Te sale perfecto ser maric*n, porque es lo que eres adentro y lo sabes”.

Al tiempo, fue Fernando Lozada quien intervino para separarlos y luego le siguió el pleito a Julio Camejo, reclamándole que se autonombrara el mejor capataz, echando por tierra el esfuerzo de los demás.

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También le pidió que no pudiera como condicionante que una mujer o alguien por su edad no pudiera desempeñar igual de bien las funciones requeridas en la granja.