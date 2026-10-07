Manelyk LE ARREBATA el plato de comida a ‘Kevyn Bicolor’ y lo arroja: “si quiere comer, traga de la basura”

“Si no trago yo, no tragas tú, me vale verg*, nomíname, haz lo que quieras o, trágatelo de la basura, que es lo que eres”.

Al interior de ‘La Granja VIP’ se vivió un momento de humillación por parte de Manelyk González luego de que le arrebatara un plato de comida a ‘Kevyn Bicolor’ y lo arrojara al bote de la basura.

El comediante, que esta semana funge como peón, no debía comer como los demás granjeros. Aunado a ello, se habría comida los alimentos de la influencer, por ello le quitó el plato.

Y es que cada día que pasa la relación entre Manelyk y Kevyn se ha tornado más tensa. Desde la semana pasada, cuando él decidió nominarla, ella le hizo saber que tomaría distancia aunque anoche ocurro un hecho violento entre ambos.

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Todo comenzó a la hora de la cena y el comediante regio se había servido lo último de la olla, hecho prohibido para los peones, quienes deben tener una alimentación limitada. Al percatarse que no había nada, Manelyk le reclamó, Kevyn le explicó que no había casi nada y que hasta había “raspado la olla”, incluso se ofreció a prepararle la cena, pero González enfureció sin manifestarlo a simple vista.

Luego, se acercó, le arrebató el plato donde comía para tirar lo que restaba del atún y lo lanzó a la basura.

“Si no trago yo, no tragas tú, me vale verg*, nomíname, haz lo que quieras o, trágatelo de la basura, que es lo que eres”, le gritó Manelyk.

“Es que sí estás confundiendo, hija. Te lo juro”, indicó él.

“No, no estoy confundiendo nada porque, para empezar, tú eres peón y no tienes por qué comer”, respondió ella.

“Te lo juro que yo tenía mi plato, sólo fui a raspar la olla...”, insistió Kevyn.

Sin embargo, la influencer lo interrumpió: “A mí no me jures, no me hables, gü*y. Ya te dije, si queres comer, traga de la basura”.

Al tiempo, Mónica Escobedo le expresó a Kevyn que Manelyk tenía razón y que incluso ella le había advertido que faltaban granjeros por cenar, pero que la ignoró.

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“Yo te dije ‘falta Mane’ y lo dije fuerte, dije ‘falta Mane y Bebeshita’, te dije que faltaban las dos, aquí están todos de testigo, ya no era tuyo, ya te habías servido un ching*”, insistió.