Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Manelyk LE ARREBATA el plato de comida a ‘Kevyn Bicolor’ y lo arroja: “si quiere comer, traga de la basura”

Al ser un peón, la influencer consideró que el comediante no respetó las reglas y lo humilló tirándole la comida.

Octubre 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Kevyn-Manelyk.jpg

‘Kevyn Bicolor’ tuvo que soportar la humillación de Manelyk.

YouTube

“Si no trago yo, no tragas tú, me vale verg*, nomíname, haz lo que quieras o, trágatelo de la basura, que es lo que eres”.

Al interior de ‘La Granja VIP’ se vivió un momento de humillación por parte de Manelyk González luego de que le arrebatara un plato de comida a ‘Kevyn Bicolor’ y lo arrojara al bote de la basura.

El comediante, que esta semana funge como peón, no debía comer como los demás granjeros. Aunado a ello, se habría comida los alimentos de la influencer, por ello le quitó el plato.

Y es que cada día que pasa la relación entre Manelyk y Kevyn se ha tornado más tensa. Desde la semana pasada, cuando él decidió nominarla, ella le hizo saber que tomaría distancia aunque anoche ocurro un hecho violento entre ambos.

TE RECOMENDAMOS: ¿Bebeshita y Kevyn fingen que están enamorados en La Granja VIP? “Es una novela chafa”

Todo comenzó a la hora de la cena y el comediante regio se había servido lo último de la olla, hecho prohibido para los peones, quienes deben tener una alimentación limitada. Al percatarse que no había nada, Manelyk le reclamó, Kevyn le explicó que no había casi nada y que hasta había “raspado la olla”, incluso se ofreció a prepararle la cena, pero González enfureció sin manifestarlo a simple vista.

Luego, se acercó, le arrebató el plato donde comía para tirar lo que restaba del atún y lo lanzó a la basura.

“Si no trago yo, no tragas tú, me vale verg*, nomíname, haz lo que quieras o, trágatelo de la basura, que es lo que eres”, le gritó Manelyk.
“Es que sí estás confundiendo, hija. Te lo juro”, indicó él.

“No, no estoy confundiendo nada porque, para empezar, tú eres peón y no tienes por qué comer”, respondió ella.
“Te lo juro que yo tenía mi plato, sólo fui a raspar la olla...”, insistió Kevyn.

Sin embargo, la influencer lo interrumpió: “A mí no me jures, no me hables, gü*y. Ya te dije, si queres comer, traga de la basura”.

Al tiempo, Mónica Escobedo le expresó a Kevyn que Manelyk tenía razón y que incluso ella le había advertido que faltaban granjeros por cenar, pero que la ignoró.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
Comediante-Bicolor.jpg
Famosos
‘El Comediante Bicolor’ toma de SU PROPIA ORINA y le da a Adal Ramones y al ‘Rey Grupero’ en ‘La Granja VIP’
Una de sus víctimas se negó a beber el líquido, pero el mismo ha presentado diarrea, dolor estomacal y dolor de cabeza que asocian a esta “broma”.
Septiembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Imelda Tuñón ya estaba LISTA PARA ENTRAR a ‘La Granja VIP 2’, pero “no me permitieron avanzar”
Septiembre 07, 2026
Famosos
Manelyk González llega a ‘La Granja VIP 2’ con protecciones ante posibles “TRABAJOS” de Santería de Niurka
Septiembre 07, 2026
Famosos
Pedro Sola cuidará los animales de La Granja VIP pero provoca indignación: “Quieren limpiar su imagen”
Septiembre 07, 2026
Famosos
¿Quién es el diseñador de los vestidos de Kristal Silva en La Granja VIP?
Septiembre 03, 2026

NO TE VAYAS SIN LEER: La ex de Kevyn Bicolor revela un oscuro pasado y lo acusa de deudor alimentario: qué fácil es abrir el hocico

“Yo te dije ‘falta Mane’ y lo dije fuerte, dije ‘falta Mane y Bebeshita’, te dije que faltaban las dos, aquí están todos de testigo, ya no era tuyo, ya te habías servido un ching*”, insistió.

La Granja VIP Manelyk
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Timbiriche.jpg
Famosos
Productor CONFIESA QUE EL CASO de Sasha Sokol sí es “la columna vertebral” de la serie ‘Timbiriche’
Octubre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Josi-Cuen.jpg
Famosos
Josi Cuen confronta a fan por TOC4RLO INDEBIDAMENTE en pleno concierto
Octubre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nicola-Porcella.jpg
Famosos
Nicola Porcella presume su nueva nariz y recibe CIENTOS DE BURLAS: “es un completo desastre”
Octubre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jorge-Kahwagi.jpg
Famosos
Marlene Favela reacciona al fallecimiento de su exprometido, Jorge Kahwagi: “no hagamos un circo”
Octubre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mariana-Ochoa (1).jpg
Famosos
Martha Cristiana SE LANZA contra Mariana Ochoa: “es muy mentirosa” y no se vale “un personaje” para ganar
La exdirectora de ‘Miss Universo’ desenmascaró no sólo a la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’, también al reality por no respetar la voluntad del público.
Octubre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Shakira.jpg
Famosos
Destapan que Shakira y Piqué llevan MESES PELEANDO por las visitas de sus hijos y “evitar llegar a juicio”
También se reveló que fue “prácticamente imposible la comunicación entre ambos”.
Octubre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mariana-Ochoa.jpg
Famosos
Mariana Ochoa admite que QUISO NEGOCIAR las semanas que permanecería compitiendo en LCDLF
La ganadora de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ confesó ante los medios de comunicación que buscó pactar el tiempo que competiría.
Octubre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ese-Perez.jpg
Famosos
Arantza, envuelta en llanto, enfrenta acusaciones de DIFAMACIÓN tras “crítica” de ‘Ese Pérez’: “no me consta”
Cynthia Kltibo fue la primera que salió a defender a la actriz y ahora explica que fue la gente quien le pasó la información y que ella nunca lo comprobó.
Octubre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez