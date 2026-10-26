Anahí adivina quién era la comentarista detrás de Tiburcio en "¿Quién es la Máscara?”

El primer duelo del segundo programa de "¿Quién es la Máscara?” tuvo a tres exponentes muy talentosos.
Los investigadores se enfrentaron a tres personajes que interpretaron desde reguetón hasta pop edulcorado.
Y hubo un momento especialmente divertido cuando Yuri apostó a que uno de los personajes era nada menos que Aisslin Derbez, lo cual sorprendió a Mauricio Ochmann, quien fue su esposo.
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A continuación, te contamos cómo fue este duelo del 25 de octubre
Roseta Palomares cantó Wassup, éxito de Young Miko y también mostró su carácter explosivo. Las apuestas de los investigadores fueron.
Juanpa Zurita: Esmeralda Pimentel
Mauricio Ochmann: Camila Sodi
Yuri: Bárbara Mori
Anahí: La Josa
Caco Mixtle, un excéntrico ladronzuelo que se queda con las identidades de las personas a las que roba.
Mauricio Ochmann: Sebastian Rulli
Juanpa Zurita: Carlos Rivera
Anahí: Matías Novoa
Yuri: Benny Ibarra
Tiburcio interpretó “El Rey Tiburón” y mostró más dotes de comediante que musicales por lo que los investigadores resolvieron:
Anahí: “Siento que has hecho canciones tuyas pero también para otros artistas; creo que es la talentosísima Pando”
Yuri: “Yo creo que es mujer y ha estado en pasarelas y puede ser Aisslin Derbez
Mauricio Ochmann: “Yo siento que es actriz y es la talentosa Angelique Boyer”
Juanpa Zurita: “Me recuerda a una standupera que ahora tiene un podcast, creo que es Isabel Fernández”
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¿Quién estaba detrás de Tiburcio?
En este primer duelo, los investigadores decidieron salvar a Roseta Palomares.
El público, con sus votos, salvó a Caco Mixtle
El sentenciado a quitarse la Máscara fue Tiburcio. Y al quitarse la Máscara quedó al descubierto que su identidad era: Vanessa Huppenkothen.