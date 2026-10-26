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Anahí adivina quién era la comentarista detrás de Tiburcio en "¿Quién es la Máscara?”

La primera revelada de este 25 octubre confesó que nunca antes había cantado

Octubre 25, 2026 • 
Alejandro Flores
tiburcio quien es la mascara vanessa huppenkothe.jpg

Tiburcio

Instagram Televisa

El primer duelo del segundo programa de "¿Quién es la Máscara?” tuvo a tres exponentes muy talentosos.

Los investigadores se enfrentaron a tres personajes que interpretaron desde reguetón hasta pop edulcorado.
Y hubo un momento especialmente divertido cuando Yuri apostó a que uno de los personajes era nada menos que Aisslin Derbez, lo cual sorprendió a Mauricio Ochmann, quien fue su esposo.
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A continuación, te contamos cómo fue este duelo del 25 de octubre

Roseta Palomares cantó Wassup, éxito de Young Miko y también mostró su carácter explosivo. Las apuestas de los investigadores fueron.
Juanpa Zurita: Esmeralda Pimentel
Mauricio Ochmann: Camila Sodi
Yuri: Bárbara Mori
Anahí: La Josa

Caco Mixtle, un excéntrico ladronzuelo que se queda con las identidades de las personas a las que roba.
Mauricio Ochmann: Sebastian Rulli
Juanpa Zurita: Carlos Rivera
Anahí: Matías Novoa
Yuri: Benny Ibarra

Tiburcio interpretó “El Rey Tiburón” y mostró más dotes de comediante que musicales por lo que los investigadores resolvieron:
Anahí: “Siento que has hecho canciones tuyas pero también para otros artistas; creo que es la talentosísima Pando”
Yuri: “Yo creo que es mujer y ha estado en pasarelas y puede ser Aisslin Derbez
Mauricio Ochmann: “Yo siento que es actriz y es la talentosa Angelique Boyer”
Juanpa Zurita: “Me recuerda a una standupera que ahora tiene un podcast, creo que es Isabel Fernández”

Los secretos mejor guardados de "¿Quién es la Máscara?”

Todo sobre la temporada 2026 del reality show de TelevisaUnivision

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¿Quién estaba detrás de Tiburcio?

En este primer duelo, los investigadores decidieron salvar a Roseta Palomares.
El público, con sus votos, salvó a Caco Mixtle
El sentenciado a quitarse la Máscara fue Tiburcio. Y al quitarse la Máscara quedó al descubierto que su identidad era: Vanessa Huppenkothen.

¿Quién Es La Máscara?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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