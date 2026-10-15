Adal prometía que “La Granja VIP” sería ‘familiar’ pero Pimpinela Escarlata amenaza con DESFIGURAR a Mane

Durante la conferencia de prensa en la que se presentó la segunda temporada de “La Granja VIP”, el conductor Adal Ramones hizo alarde de que este reality show era apto para verse en familia, sin miedo a que lo vieran los hijos.

Adal Ramones incluso recordó que TV Azteca es la “señal con valor”. Mira el minuto 24:18 del video:

Pero una situación ocurrió dentro de La Granja VIP y el público no quiere que se quede en anécdota. Todo ocurrió porque Pimpinela Escarlata dijo que, si la iban a eliminar de la competencia, más valdría la pena que fuera por motivos reales:

“Que valga la pena, con un pinch3 cuchillo le marco la cara para toda su vida”, dijo Pimpinela contra Manelyk.

Niurka Marcos y Natalia Alcocer fueron testigos de la frase, y hasta la cubana le recomendó no decir tales amenazas.

¿ESTA ES LA PERSONA QUE HABLA DE DIOS? ¿ESTA PERSONA ES LA INDEFENSA?… @lagranjavipmx EXIGIMOS ESTA NOCHE UNA SANCIÓN DEFINITIVA, ESTO SOBRE PASA CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO EN UN CANAL COMO @disneyplusla @DisneyPlus .



Y POR SI NO LES QUEDA CLARO A TODOS, LES CUENTO QUE… pic.twitter.com/KmH3GSlc1Y — Alex SG (@alexsg62) October 15, 2026

#LaGranjaAsamblea @AdalRamones ustedes tratando de hacer quedar mal a mono y Mane siempre y jamás pusieron este clip de Pimpinela diciendo estas barbaridades que de verdad esto ni de broma se dice, o sea esto sí es muy fuerte, pero claro los villanos son otros verdad? pic.twitter.com/4zjvsPjIYz — The TRIple R (@iamrichiiii) October 15, 2026

Incluso arroban a Adal Ramones para exigir la expulsión de Pimpinela.

Atención @AdalRamones pedimos con urgencia que saquen a MANELYK GONZÁLEZ de la granja ya que ella teme por su vida y sus fans lo exigen! Muchas gracias 😌 #lagranjavipmx #lagranjamx #lagranjavip — Carrie (@Kariuhc29) October 15, 2026

Mientras el público exige una resolución, estos son los nominados:

La placa final de la sexta semana de La Granja VIP quedó con los siguientes nominados:

-Kevyn Bicolor

-Julio Camejo

-Azalia Ojeda

-Mono Osuna

Por cierto, las nominaciones se dieron entre insultos. Pleitos personales general tantos gritos, que ni Adal Ramones los puede controlar.

“Cuiden su lenguaje”, les dijo una y otra vez a Julio Camejo y a Kunno, quienes son en este momento los rivales más frontales.