Lupillo Rivera se comportó al estilo Nodal con Taina Pimentel: “Para mí está muerto

¿Lupillo Rivera le fue infiel a Taína Pimentel?

Es la propia ex prometida del cantante quien decidió aparecer públicamente para contar su versión e los que sucedió durante el mes de agosto, cuando lo que parecía un idilio romántico, resultó un laberinto emocional en el que quedó la duda de la probable infidelidad de Rivera.

De hecho, durante la semifinal de Top Chef, el reality en el que acaba de participar, Lupillo Rivera contó con lujo de sensualidad cómo fue que se enamoró de Erika Batres su nueva novia.

“Tuvimos una noche espectacular, inolvidable. La cereza del pastel es que nos amamos locamente dejando que fluya y dejando a un lado las ideas sociales que existen”.

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La verdad de Taína Pimentel

Taína Pimentel aparece ahora en La Mesa Caliente para narrar lo que pasó realmente.

Asegura que se enteró de la nueva relación de Lupillo Rivera a través de redes sociales, mientras estaba en un vuelo.

Esta fue la primera similitud con la situación que vivió Nodal con Cazzu, ya que la rapera argentina siempre ha sostenido que se enteró de la nueva relación del cantante a través de las noticias en internet.

Pero no es la única semejanza entre las actitudes de Nodal y Lupillo.

Dice Taína que sufrió mucho y hasta tuvo un ataque de ansiedad debido a los tiempos en que sucedió.

“Cuando él lo hizo (empezar una nueva relación), nuestra ruptura estaba muy reciente”.

Al hacer el recuento de las fechas, Lupillo Rivera, igual que sucedió con Nodal, vivió su rompimiento y el inicio de un nuevo noviazgo en el lapso de apenas un mes.

Taína, sin embargo, ahora ya tiene a Lupillo en el pasado.