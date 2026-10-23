¿Azalia le hizo la “Britney Señal” a la hija de Rafa Mercadante en La Granja VIP? "¡Medícate!”

El reto de salvación de este 22 de octubre en La Granja VIP estuvo marcada por una acusación.

"¡Le hiciste la Britney Señal a mis hijas!”, le gritó Rafa Mercadante a Azalia Ojeda.

Lo hizo durante la dinámica llamada “Echar Tierra”, en la que los granjeros que no están nominados encaran a los que sí lo están para decirles porque quieren que sean eliminados al tiempo que le echan un saco de tierra.

El granjero con más tierra es bloqueado de la salvación, es decir, que queda clavado en la tabla hasta el domingo irremediablemente.

En esta ocasión fue Mono Osuna el bloqueado.

Pero lo realmente virulento de la dinámica fue que Rafa Mercadante acusó a Azalia de hacerle una señal con el dedo medio dirigido no a él, sino a sus hijas.

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Lo que pasó entre Azalia y Rafa Mercadante

De acuerdo con su relato, se encontró a Azalia de camino al baño y en ese momento, volteó para sonreír.

La reacción de Azalia entonces fue pintarle la “Britney Señal” y decirle: “Esto es para tus hijas”.

Azalia no negó que lo haya hecho pero señaló que Rafa no dijo toda la verdad de la situación. La influencer simplemente lo ignoró y se volteó para no darle la cara mientras le gritaba, con acento argentino:

“Medícate, loco, medícate”

Mono Osuna fue el que salió en defensa de Azalia y le gritó a Rafa Mercadante dos groserías que hicieron que la propia Kristal Silva, conductora del show, le pidiera que cuidara su lenguaje.

“Lo que pasó es que tú la provocaste primero, cab...; ten los hue... de aceptarlo”.

Rafa, a su vez, negó la acusación.

El momento no se vio en la transmisión y hasta el cierre del programa tampoco fue mostrado por la producción.

“El Gallo no es fácil de convencer”, dijo Adal Ramones para explicar por qué no se transmitió la grabación del momento y así saber quién tiene la razón.

Julio Camejo hizo eco de la acusación de Rafa Mercadante y le dijo a Azalia: “Con la familia no hay que meterse”.

Mono Osuna entonces defendió otra vez a Azalia aunque al hacerlo dejó implícito que efectivamente la influencer hizo un gesto grosero.

“Yo estuve ahí y él la provocó primero”.