Bárbara Islas enfrenta acoso desde hace 7 años: "¡Quiero que la justicia actúe ya!”

El miedo se ha instalado en la vida de Bárbara Islas. La actriz asegura que el acoso que enfrenta desde hace más de siete años le ha arrebatado la tranquilidad y la ha obligado a modificar sus rutinas. Aterrorizada por lo que pueda ocurrir, pide un alto al hombre al que señala y exige que la justicia actúe antes de que la situación escale.

“Ya por salud mental, porque la verdad ya me daba mucho miedo y la ansiedad se pone muy fuerte”, confiesa en entrevista con TVyNovelas desde la presentación a la prensa de la telenovela Infinito amor al explicar por qué decidió dejar de revisar lo que presuntamente publica esta persona en redes sociales.

Aunque le han dicho que continúa subiendo contenido, prefiere no exponerse más a esas publicaciones. “La justicia tiene lo que necesita, quiero que actúe ya, por eso vamos a proceder legalmente”, advierte.

La actriz reconoce que hablar públicamente de lo que vive ha sido doloroso, pero también se siente respaldada por quienes han escuchado su testimonio. “Han pasado siete años y me siento empoderada porque los medios y la gente me apoyaron, de verdad, no tengo palabras”, expresa.

Sin embargo, le indigna que muchas veces las víctimas tengan que hacer visible su sufrimiento para conseguir que las autoridades les presten atención. “¡Qué difícil!, porque se tiene que viralizar para que nos hagan caso”, señala.

Para Bárbara Islas, el acoso no debe minimizarse por no tener necesariamente una connotación sexual. “Hombres y mujeres vivimos esto: el stalking, el acoso, la ley no quiere decir acoso porque no hay connotación sexual, pero al final te cambian la vida, te siguen a tu familia, a ti y yo sí digo: ni uno ni una más”.

Las consecuencias, asegura, ya alcanzaron actividades que antes podía realizar con normalidad.“No he vuelto a ir a una premier, estaba pensando el otro día: la única premier a la que fui fue en Venecia, esa de la película Hombre al agua, con Gael y con todos ellos, pero aquí en la Ciudad de México no he vuelto a ir absolutamente a ninguna premier porque, obviamente, no me siento segura, no me siento tranquila, no camino por la calle, ya tengo una persona que viene conmigo y me acompaña, sí cambian muchas cosas”, explica.

La situación también la mantiene alerta por sus seres queridos. Por eso le resulta especialmente doloroso que algunas personas intenten responsabilizarla de lo que está viviendo por ser una figura pública o por haber sido amable con quienes se acercaban a pedirle fotografías.

La actriz también rechaza que su profesión justifique cualquier conducta hacia ella. “Esto de revictimizar, que así se llama, ha sido bien doloroso, luego veo cada comentario así de: ‘Pues tú decidiste ser actriz’”, lamenta. Su respuesta es contundente: “¿Y por eso me merezco que alguien me moleste, que moleste a mi mamá, a mi familia, a mis hermanas? No”.

Bárbara distingue entre el cariño de quienes siguen su trabajo y las conductas que, desde su perspectiva, se convierten en una amenaza. “Hay una línea bien delgada entre el fan que te quiere, que te sigue, que te da las gracias, y la persona que se inventa una historia ficticia en su cabeza”, reflexiona.

Según lo que ha relatado públicamente, lo que comenzó con acercamientos de un admirador habría escalado con el paso del tiempo. La actriz ha hablado de insistencias, mensajes y situaciones que la hicieron sentirse incómoda y vulnerable.

La incertidumbre de no saber hasta dónde puede llegar el problema es una de sus principales preocupaciones. Por eso insiste en que no se trata de una simple incomodidad ni de algo que deba soportar por ser conocida. “A los que lo pasen, hablen, y yo sé que vamos a lograr algo”, dice, con la esperanza de que su caso ayude a visibilizar otras experiencias de acoso. La también conductora explica que ha reunido información para respaldar su denuncia.

“Sé dónde vive, cómo se llama su familia, los 12 teléfonos de los que me escribe, y es toda la información que estoy recabando, no tengo la fecha todavía porque hay que recabar mensajes, llamadas, momentos, está fuerte”, detalla. Debido a que el proceso está en curso, prefiere reservarse otros datos.

“Justo me pidieron que no diera tanto detalle porque está el proceso en curso”, aclara. Su intención, asegura, es que se investigue lo ocurrido y que las autoridades determinen qué medidas corresponden. “Espero que se logre tipificar ya como acoso, porque si es acoso es mucho más fuerte, porque si nada más es hostigamiento, es ciberbullying”, comenta.

Bárbara ha planteado que la persona señalada debe enfrentar consecuencias y ha mencionado distintas posibilidades, aunque la decisión sobre cualquier medida corresponde a las autoridades competentes.