Manelyk le rueda los ojos a Adal Ramones y le rezonga: “Necesito que me respeten”

Manelyk González siempre se ha presentado como una personal frontal y honesta.

La noche de este 7 de octubre lo demostró en La Granja VIP, en donde con los ojos enardecidos por la furia, le rezongó dos veces a Adal Ramones, el conductor del reality show.

Mane tuvo un fuerte pleito con Kevyn Bicolorla por la tarde de este mismo miércoles, el cual desencadenó una actitud reprobable de parte de ella: tiró su propia comida a la basura.

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La historia del enfrentamiento es ruda pero sencilla: los peones no pueden comer de los alimentos de los granjeros; y esta semana Kevyn es peón. Sin embargo, aprovechó que Manelyk se levantó de la mesa dejando su plato a medio comer para sentarse y querer comérselo.

Mane le gritó entonces que estaba violando las reglas de la granja. Como Kevyn no hizo caso, la influencer se enardeció, fue hasta su lugar, tomó el plato y tiró a la basura su comida.

¿Cuál fue el castigo de Mane?

Esta noche, durante la gala de nominación, Adal Ramones la regañó por lo que hizo... pero Mane no se quedó callada: “Era nada más una cucharada”, intentó justificarse.

Adal insistió: “En este programa hemos insistido en que el tema de la comida es muy sensible: en un mundo donde no todos tienen alimentación digna, tirar la comida es inaceptable”.

Mane volvió a rezongar:

“Sí, pero también Kevyn lo que hizo es una falta de respeto, además no tiré una olla completa”.

Ramones continuó con su sermón con una declaración de principios sobre la Granja VIP: “Que quede claro que aquí las reglas se respetan”.

Pero la influencer otra vez se vio enojada y rezongó por tercera vez: