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Ella es la actriz detrás de Atrapasueños, personaje revelado en "¿Quién es la Máscara?”

La cuarta Máscara que cayó esta temporada fue derrotada por Licua Checo y Ana Conda

Octubre 25, 2026 • 
Alejandro Flores
tiburcio quien es la mascara segundo duelo 25 de ocutbre.jpg

Atrapa Sueños, Licua Checo y Ana Conda

Instagram TelevisaUnivision

El segundo duelo de "¿Quién es la Máscara?” de este 25 de octubre enfrentó a Licua Checo, Atrapa Sueños y Ana Conda.

En el primer duelo, el revelado fue Tiburcio, quien tuvo que quitarse la Máscara y mostrar su rostro: Vanessa Huppenkothen.

“Vine aquí por la experiencia. Y había bailado un poco antes pero nunca había cantado y creo que no lo hago tan mal”, dijo Vanessa al ser revelada.

¿Cómo fue el segundo duelo de eliminación?
La presentación de Licua Checo resultó divertida y desenfadada. El personaje incluso confesó que logró dejar el vicio de la chela después de un proceso de 60 pasos. “Son 12 pasos de AA pero yo los hice 5 veces para estar seguro”, contó.

Los votos de los investigadores fueron:

  • Anahí: Albertano
  • Mauricio Ochmann: José Eduardo Derbez
  • Juanpa Zurita: Yulay
  • Yuri: Aaron Mercury

Atrapasueños se reveló como un personaje sabio, con la absoluta certeza de que los sueños se deben perseguir sin importar si los alcanzas o no.

  • Anahí: “Pienso que las celebridades que vienen a este programa ayudan a crear sus personajes y por su forma de caminar y bailar, puede estar Andrea Legarreta”
  • Mauricio Ochmann: Bárbara Mori
  • Juanpa Zurita: “Vi que le estaba pidiendo a la luna así que creo que es Daniela Romo”
  • Yuri: “Ella participó en la telenovela “Salud, dinero y amor”, así que puede ser Itatí Cantoral”

Ana Conda se mostró como un personaje especialmente para el baile en su interpretación de “Tropicoqueta”.
Los investigadores votaron así:

  • Anahí: Elaine Haro
  • Juanpa Zurita: Alana Flores
  • Mauricio Ochmann: Ariadne Díaz
  • Yuri: Danna

¿Quién estaba detrás de la segunda máscara que cayó este 25 de octubre?

El personaje que fue salvado por los investigadores fue Ana Conda.
El voto del público salvó a Licua Checo, por lo que la identidad revelada es la de Atrapasueños.
Al quitarse la Máscara, se supo que detrás de Atrapasueños estaba Alejandra Barros.

¿Quién Es La Máscara?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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