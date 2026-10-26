Ella es la actriz detrás de Atrapasueños, personaje revelado en "¿Quién es la Máscara?”

El segundo duelo de "¿Quién es la Máscara?” de este 25 de octubre enfrentó a Licua Checo, Atrapa Sueños y Ana Conda.
En el primer duelo, el revelado fue Tiburcio, quien tuvo que quitarse la Máscara y mostrar su rostro: Vanessa Huppenkothen.
“Vine aquí por la experiencia. Y había bailado un poco antes pero nunca había cantado y creo que no lo hago tan mal”, dijo Vanessa al ser revelada.
¿Cómo fue el segundo duelo de eliminación?
La presentación de Licua Checo resultó divertida y desenfadada. El personaje incluso confesó que logró dejar el vicio de la chela después de un proceso de 60 pasos. “Son 12 pasos de AA pero yo los hice 5 veces para estar seguro”, contó.
Los votos de los investigadores fueron:
- Anahí: Albertano
- Mauricio Ochmann: José Eduardo Derbez
- Juanpa Zurita: Yulay
- Yuri: Aaron Mercury
Atrapasueños se reveló como un personaje sabio, con la absoluta certeza de que los sueños se deben perseguir sin importar si los alcanzas o no.
- Anahí: “Pienso que las celebridades que vienen a este programa ayudan a crear sus personajes y por su forma de caminar y bailar, puede estar Andrea Legarreta”
- Mauricio Ochmann: Bárbara Mori
- Juanpa Zurita: “Vi que le estaba pidiendo a la luna así que creo que es Daniela Romo”
- Yuri: “Ella participó en la telenovela “Salud, dinero y amor”, así que puede ser Itatí Cantoral”
Ana Conda se mostró como un personaje especialmente para el baile en su interpretación de “Tropicoqueta”.
Los investigadores votaron así:
- Anahí: Elaine Haro
- Juanpa Zurita: Alana Flores
- Mauricio Ochmann: Ariadne Díaz
- Yuri: Danna
¿Quién estaba detrás de la segunda máscara que cayó este 25 de octubre?
El personaje que fue salvado por los investigadores fue Ana Conda.
El voto del público salvó a Licua Checo, por lo que la identidad revelada es la de Atrapasueños.
Al quitarse la Máscara, se supo que detrás de Atrapasueños estaba Alejandra Barros.